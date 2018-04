Mondo TV - la RAI acquista la serie live Heidi - Bienvenida a casa : Teleborsa, - Mondo TV comunica che la RAI ha acquistato dalla controllata Mondo TV Iberoamerica la serie live "Heidi, Bienvenida a casa" . La prima stagione sarà trasmessa in Italia su Rai Gulp. "L'...

Ballando con le stelle 2018/ Giovanni Ciacci e RaiMondo Todaro : relax prima di tornare in pista : Ballando con le stelle 2018: Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro si rilassano prima di tornare in pista per una nuova esibizione e nuove polemiche con Ivan Zazzaroni.(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 06:42:00 GMT)

Giovanni Ciacci e RaiMondo Todaro - la Salsa polemica (VIDEO) : Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro: la Salsa della quarta puntata di Ballando con le Stelle 2018 ha conquistato i giudici? Ancora una volta Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro hanno preferito procedere con cautela e non scatenarsi in un ballo di coppia intimo, anche se hanno fatto un passo in avanti rispetto alle esibizioni precedenti. Fino ad ora, concorrente e ballerino hanno deciso di tenersi lontani da possibili scalpori e sembra arrivato il ...

TV - Rai5 : “I segreti dell’Hermitage” - alla scoperta di uno dei musei più grandi del Mondo : Tesori inestimabili e un esercito di devoti curatori: l’Hermitage di San Pietroburgo è uno dei musei più prestigiosi e più grandi del mondo. I suoi capolavori, dai cammei di Caterina la Grande, alla Venere di Tauride, al ‘Ragazzo Accovacciato’ attribuito a Michelangelo, sono i protagonisti del documentario “I segreti dell’Hermitage”, film-evento realizzato per i primi 250 anni del museo che Rai Cultura propone lunedì 2 aprile ...

Rita Dalla Chiesa ricorda Fabrizio Frizzi/ Video : "In tv eravamo come Sandra e RaiMondo" : Rita Dalla Chiesa distrutta dal dolore davanti al feretro di Fabrizio Frizzi: il Video delle lacrime della conduttrice che crolla tra le braccia di Mara Venier.(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 14:27:00 GMT)

'Human Brain' - il Mondo dell'encefalo : nuove cure e sviluppo di moderne tecnologie : Disporre un cervello virtuale su cui testare l'efficacia di nuovi interventi terapeutici o di prevenzione significherebbe accelerare notevolmente la ricerca di una cura per le patologie neurologiche. ...

Il disegnatore RaiMondo in libreria con le storie di 'Brad Barron' : Un lupo solitario alla ricerca della libertà, per se stesso e per il suo mondo schiacciato sotto il tallone di una razza aliena decisa a trasformarlo in colonia. Con questo numero, ora in libreria, ...

Emiliano Mondonico è morto : addio all'allenatore e opinionista di Rai Sport : L'allenatore, ex calciatore e opinionista televisivo Emiliano Mondonico è venuto a mancare durante la giornata di oggi, giovedì 29 marzo 2018, all'età di 71 anni, dopo una lunga battaglia contro un tumore durata circa sette anni.La figlia Clara ha omaggiato suo padre, pubblicando un post sulla sua pagina ufficiale Facebook: "Ciao Papo... sei stato il nostro esempio e la nostra forza... ora cercheremo di continuare come ci hai insegnato ...

Ballando con le stelle : RaiMondo Todaro si giustifica dopo le critiche : Raimondo Todaro si difende dalle critiche su Ballando con le stelle Raimondo Todaro ha rotto il silenzio sulla polemica che lo ha visto protagonista a Ballando con le stelle. Il ballerino, che quest’anno affianca Giovanni Ciacci, ha dovuto mandar giù il giudizio poco lusinghiero di Ivan Zazzaroni che nella prima puntata del talent lo aveva penalizzato con uno zero come voto. Intervistato dal settimanale Oggi, Todaro ha ammesso: ...

Torino 'ciao Mondo - ci mancherai' : Nel 1992-93, sempre con la squadra granata, 'Mondo' vinse laCoppa Italia. Dopo aver reso grande l'Atalanta, al Torino tornòpoi nel 1998-99, riportandolo in serie A.