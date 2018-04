Mondiali 2018 | tutte le partite in chiaro su Canale 5 | Italia 1 e 20 Gialappa’s su

LIVE Curling - Mondiali 2018 : Italia-Svezia in DIRETTA. Azzurri per l’impresa contro la corazzata scandinava : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Svezia, match della dodicesima sessione dei Mondiali di Curling maschile di Las Vegas (Stati Uniti). Gli Azzurri sono reduci dalla bella vittoria con la Cina e cercheranno l’impresa contro i vicecampioni olimpici della Svezia. La squadra capitanata dal veterano skip Niklas Edin è arrivata a questa rassegna iridata come grande favorita e sta rispettando il pronostico, trovandosi in testa alla ...

Vela - i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Si comincia già dai Mondiali di Aarhus 2018 : La World Sailing, la Federazione Internazionale della Vela, ha stabilito i criteri di qualificazione per le prossime Olimpiadi di Tokyo 2020. In Giappone gareggeranno dieci categorie, le stesse presenti a Rio: cinque categorie maschili, di cui due tre singole (RS:X, Laser, Finn) e due doppie (470, 49er), e quattro femminili, di cui due singole (RS:X, Laser Radial) e due doppie (470, 49er FX), più la classe mista (Nacra 17). Rispetto a Rio non è ...

Hublot presenta lo smartwatch per gli arbitri ai Mondiali 2018 : Le misure contano, almeno quando si parla dei tempi di una partita nel corso della quale si decide qualcosa di fondamentale come la qualificazione o la vittoria di un mondiale di calcio. Lo sappiamo noi italiani, che nella nostra lotta contro il tempo non siamo riusciti a raggiungere il risultato necessario per partecipare a Russia 2018, e lo sa Hublot, che allo stesso appuntamento arriverà con un orologio che sancisce ulteriormente il suo ...

Curling - Mondiali 2018 : l’Italia travolge la Cina per 11-5 e resta in corsa per i playoff. La Norvegia supera la Svezia e la raggiunge al comando : Arriva una vittoria fondamentale per l’Italia ai Mondiali di Curling maschile, in corso di svolgimento a Las Vegas (Stati Uniti). La squadra azzurra formata da Amos Mosaner, Joel Retornaz, Andrea Pilzer e Daniele Ferrazza ha sconfitto nettamente la Cina di Zou Dejia per 11-5 e tiene quindi vivo il sogno dei play-off. Gli azzurri hanno iniziato subito al meglio la partita, sfruttano bene l’hammer e aprendo con due punti, poi hanno rubata la ...

Taekwondo - Mondiali Juniores 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : La Tunisia sarà il teatro del Taekwondo a cavallo tra le due settimane successive alle festività pasquali. Hammamet, infatti, si prepara ad ospitare sia il torneo di qualificazione per gli Youth Olympic Games 2018 di Buenos Aires sia i Mondiali Juniores 2018, a loro volta qualificanti per gli YOG. I migliori giovanissimi atleti delle varie categorie in ambito internazionale andranno a caccia delle medaglie iridate per dare linfa al proprio ...

Curling - Mondiali 2018 : Italia sconfitta dalla Svizzera per 6-5 all’ultimo end : Arriva la quarta sconfitta per l’Italia ai Mondiali di Curling maschile, in corso di svolgimento a Las Vegas (Stati Uniti). La squadra azzurra formata da Amos Mosaner, Joel Retornaz, Andrea Pilzer e Daniele Ferrazza è stata sconfitta all’ultimo end dalla Svizzera dello skip Marc Pfister con il punteggio di 6-5. Avvio estremamente equilibrato con un punto per parte nei primi quattro end. Nella quinta mano Mosaner sceglie di fare mano nulla e si ...

Scherma - Mondiali Cadetti e Giovani 2018 : Italia campione del mondo nella spada femminile! Azzurri di bronzo al maschile : Arrivano altre due medaglie azzurre nella spada ai Mondiali Cadetti e Giovani di Scherma, in corso di svolgimento a Verona. L’Italia conquista la medaglia d’oro nella gara a squadre femminile Under 20 e il bronzo in quella maschile. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati di giornata. Partiamo dalla gara femminile, dove Federica Isola, Beatrice Cagnin, Eleonora De Marchi ed Alessandra Bozza si laureano campionesse del mondo grazie alla ...

Boxe - tutti i match Mondiali di aprile 2018 : presentazione e dettagli Video : Il mese di marzo è stato letteralmente esaltante per la #Boxe mondiale, con i combattimenti di Deontay Wilder ed Anthony Joshua che hanno conservato i rispettivi titoli dei pesi massimi Joshua ha aggiunto alla sua ricca collezione anche quello versione WBO e che, pertanto, si avvicinano all'atteso scontro tra Titani ancora da fissare [Video]. Al di la' dei pesi massimi, si sono disputati altri match certamente avvincenti che hanno consegnato al ...

LIVE Curling - Mondiali 2018 : Italia-Svizzera in DIRETTA. Azzurri a caccia della vittoria per sognare i playoff : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Svizzera, match della nona sessione dei Mondiali di Curling maschile di Las Vegas (Stati Uniti). Una sfida fondamentale per gli Azzurri, che hanno bisogno di una vittoria per continuare a sognare il passaggio ai play-off. Infatti Italia e Svizzera sono appaiate in classifica al nono posto con una vittoria e tre sconfitte e la gara odierna sarà quindi uno scontro diretto potenzialmente decisivo. ...

Curling maschile - Mondiali 2018 : per Giappone e Norvegia vittorie all’ultimo respiro su Olanda ed USA : Due sole gare nella sesta sessione dei Mondiali maschili di Curling, in corso a Las Vegas: entrambe le sfide si sono risolte soltanto nel finale, dopo dei testa a testa davvero emozionanti. vittorie per il Giappone sulll’Olanda all’extra end e per la Norvegia sugli Usa al decimo. I norvegesi si issano così in vetta alla graduatoria, imbattuti dopo 4 sfide, mentre il Giappone affianca Olanda ed USA, con una vittoria in quattro gare, ...

Scherma - Mondiali Cadetti e Giovani 2018 : tripletta azzurra nella spada! Davide Di Veroli conquista l’oro - Filippo Armaleo l’argento e Simone Greco il bronzo : Arriva una straordinaria tripletta azzurra nella spada Under 17 ai Mondiali Cadetti e Giovani di Scherma, in corso di svolgimento a Verona. Sul podio della gara maschile salgono tutti e tre gli azzurri impegnati con l’oro di Davide Di Veroli, l’argento di Filippo Armaleo e il bronzo di Simone Greco. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati di giornata. Davide Di Veroli, dopo aver conquistato l’argento ieri tra gli Under 20, si laurea campione ...

Curling maschile - Mondiali 2018 : prima vittoria dell’Italia contro la Russia. Svezia in vetta alla graduatoria del round robin : Una sconfitta ed una vittoria il bilancio dell’Italia ai Mondiali 2018 di Curling maschile a Las Vegas (Stati Uniti) nella quarta e quinta sessione disputata nella notte italiana. Gli azzurri guidati dal direttore tecnico Marco Mariani e dall’allenatore Soren Gran sono stati sconfitti dalla più quotata Scozia, tra le favorite per le medaglia e vincitrice all’esordio contro il Canada, 6-4 e si sono poi riscattati contro la Russia ...

Curling maschile - Mondiali 2018 : Norvegia e Corea del Sud a valanga - Russia e Olanda vincenti : A Las Vegas (USA) si è disputata la terza sessione di partite valide per i Mondiali 2018 di Curling maschile. L’Italia ha osservato un turno di riposo dopo aver perso nella notte contro la Norvegia. Proprio gli scandinavi si confermano al comando (8-2 rifilato alla Germania che si è arresa dopo il settimo end) insieme alla Corea del Sud (micidiale 9-2 sul Giappone dopo sette end, quarta e quinta frazione chiuse per 3-0) e la Svezia (turno ...

Scherma - Mondiali Cadetti e Giovani Verona 2018 : l’Italia apre con l’argento di Davide Di Veroli nella spada : L’Italia apre con una medaglia d’argento i Campionati del Mondo Cadetti e Giovani in corso di svolgimento a Verona. A salire sul podio iridato è stato Davide Di Veroli nella prova individuale della spada maschile dedicata agli Under 20. Restano i rimpianti per l’azzurro, che è stato sconfitto solamente alla stoccata nel minuto supplementare (con priorità a favore di Di Veroli) per 14-13 dal francese Midelton. In precedenza il ...