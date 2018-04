genovatoday

: Molassana, scantinato in fiamme nella notte - genovatoday : Molassana, scantinato in fiamme nella notte -

(Di mercoledì 4 aprile 2018) I Vigili del fuoco di Genova sono intervenutitra martedì e mercoledì in via Geirato, nel quartiere genovese di, per un incendio divampato in uno. L'allarme è scattato ...