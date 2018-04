Miracolo per il calciatore Dario Scuderi | rischiava l’amputazione ora corre

Auto in fiamme sull'A16 - famiglia salva per Miracolo : Pasqua di terrore per una famiglia irpina che, intorno alle ore 19 di questa sera, ha visto la propria Auto avvolta dalla fiamme mentre era in transito sul tratto Autostradale A16 della Napoli - Bari ...

Ballando con le Stelle 2018 : Zazzaroni non ne vuole sapere e dà un altro zero a Ciacci-Todaro. La Guetta fa il Miracolo - Eleonora Giorgi no e viene eliminata : Ballando con le Stelle 2018 Iniziata dal commosso ricordo di Fabrizio Frizzi, la quarta puntata di Ballando con le Stelle 2018 risolleva il polverone tra Ivan Zazzaroni e la coppia Ciacci-Todaro. Dopo essere ricorso ai ripari una settimana fa, il giurato torna a ribadire il suo pensiero: “Devono ballare di coppia”. Per questa ragione, il duo si becca di nuovo uno zero, a fronte degli altri (esagerati) voti dei colleghi di ...

Rescaldina - esplode e crolla palazzina : "Casa distrutta - salvi per Miracolo" : Milano, 31 marzo 2018 - Paura, questa mattina a Rescaldina, quando i cittadini sono stati svegliati da un boato dovuto al crollo di una palazzina in via Brianza 34. crollato un intero edificio di tre ...

Milano - crolla una palazzina di due piani. Il Miracolo dei vigili del fuoco : tutte in salvo le persone sotto le macerie : crolla una palazzina di due piani a Rescaldina, in via Brianza, nell'hinterland a nord ovest di Milano. Sono state tutte tratte in salvo le persone ferite nel crollo. Lo hanno confermato i...

MIlano - crolla una palazzina di due piani. Cinque persone sotto le macerie - Miracolo dei Vigili del Fuoco : crolla una palazzina di due piani a Rescaldina, in via Brianza, nell'hinterland a nord ovest di MIlano. Ci sono almeno Cinque persone coinvolte. Tre sono state estratte vive dalle macerie,...

MIlano - crolla una palazzina di due piani. Cinque persone sotto le macerie. Miracolo dei Vigili del Fuoco : crolla una palazzina di due piani a Rescaldina, nell'hinterland a nord ovest di MIlano. Ci sono almeno Cinque persone coinvolte. Tre sono state estratte vive, secondo quanto riferito dai Vigili...

ALFONSO SIGNORINI - "FABRIZIO FRIZZI AVEVA TUMORI INOPERABILI"/ L’ultimo Miracolo del nostro frizzolone : ALFONSO SIGNORINI, ospite a Matrix, svela che Fabrizio FRIZZI AVEVA TUMORI inoperabili e che questa è stata la causa della sua morte. "Si è trovato a un bivio"(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 21:16:00 GMT)

Fabrizio Frizzi - Alfonso Signorini : “Aveva tumori diffusissimi inoperabili. Ecco perché ha fatto un vero Miracolo” : In molti, nei giorni scorsi, hanno parlato delle gravissime condizioni di salute di Fabrizio Frizzi. Nessuno però ha voluto parlare della malattia del conduttore scomparso all’età di 60 anni, cosa alla quale ha accennato invece Alfonso Signorini. Ospite di Matrix, il direttore di Chi, ha ricordato Frizzi: “Lui sapeva che non aveva scampo. E questo è molto importante da sottolineare, perché quando ha avuto quella ischemia che l’ha ...

Alfonso Signorini a Matrix - Fabrizio Frizzi aveva tumori inoperabili/ Ecco il vero Miracolo che ha fatto... : Alfonso Signorini, ospite a Matrix, svela che Fabrizio Frizzi aveva tumori inoperabili e che questa è stata la causa della sua morte. "Si è trovato a un bivio"(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 15:03:00 GMT)

Isola dei famosi - il Miracolo di Valeria Marini. Retroscena : perché Alessia Marcuzzi è in ginocchio da lei : Il miracolo di Valeria Marini . Una delle ultime vere dive italiane è stata mandata all' Isola dei famosi per 'salvare' il soldato Alessia Marcuzzi dalle polemiche e dagli ascolti traballanti e la ...

“Pensavo di morire”. Morra choc. L’attore - in coppia con Sara Di Vaira a Ballando con le stelle - racconta il tremendo incidente in cui è stato coinvolto. Vivo per Miracolo - incerto il futuro nel programma di Milly Carlucci : Si è visto la morte in faccia, poi fortunatamente tutto è andato per il meglio e la sua vita è salva. Massimiliano Morra, reduce dal pericolosissimo incidente stradale capitatogli la settimana scorsa, assieme a Sara Di Vaira, è stato ospite a Sabato Italiano, programma di Rai1 condotto da Eleonora Daniele per raccontare quanto accaduto. E i dettagli hanno fatto rabbrividire tutti. L’attore, che assieme alla ballerina forma una coppia ...

“Non è possibile”. Italia - choc all’ospedale. La ‘scoperta’ dei medici lascia senza parole : ”Sembra un Miracolo” : Un fatto raro, rarissimo, che ha fatto gridare al miracolo è accaduto a Savona. La notizia è stata data nei giorni scorsi dal quotidiano ligure ”Il Secolo XIX” – è stata pubblicata nella sezione della provincia savonese – per poi essere ripresa dai maggiori giornali nazionali. Quattro pazienti ospiti della stessa struttura sanitaria si sono risvegliati dal coma profondo nel giro di pochi mesi: è nel Centro Vada ...

Sadali. Precipita da un dirupo con la sua autovettura. Una donna salva per Miracolo : Nella serata di ieri, lungo la SS 198 in direzione Cagliari, per cause ancora in corso di accertamento, una donna di 30 anni ha perso il controllo della sua autovettura fuoriuscendo dalla sede ...

“Ma che fa - è impazzita?”. Un volo infinito - giù dal sesto piano. A saltare lei - una modella bellissima e già famosa. Salva per Miracolo - eccola spiegare il motivo (assurdo) del suo gesto : Un volo assurdo, lunghissimo. E una caduta violenta, un impatto che ai testimoni aveva subito fatto pensare al peggio, convinti che nessun essere umano sarebbe mai potuto sopravvivere a un salto del genere. E invece la protagonista di questa incredibile storia, una ragazza bellissima e già famosa nonostante l’età, è riuscita a Salvarsi. A cadere nel vuoto lei, Ekaterina Stetsyuk, modella russa di 22 anni, ora in un letto di ospedale ...