romadailynews

: Minnucci: spero nuova legislatura metta al centro la ##politica: Di seguito le parole di… - romadailynews : Minnucci: spero nuova legislatura metta al centro la ##politica: Di seguito le parole di… - MinnucciGian : RENZI non vuole un Governo presieduto da Di Maio, spero che gli altri non lo seguano anzi lo sotterrino nella sua m… -

(Di mercoledì 4 aprile 2018) Roma –: buon lavoro a Leodori e Di Biase Roma – Di seguito le parole di Emiliano, consigliere regionale del Pd. “Con la prima seduta del Consiglio Regionale e l’insediamento dell’Ufficio di presidenza abbiamo compiuto oggi il primo passo di questa. Un passo importante che ha portato alla riconferma di Daniele Leodori come presidente del Consiglio e all’elezione di Michela Di Biase come una dei tre nuovi consiglieri segretari. Due atti che danno formalmente il via a questache, mi auguro,aldella sua azione la. Quella attenta alle esigenze dei cittadini e dei loro territori. Per questo, anche per questo, auguro a Daniele Leodori e Michela Di Biase un buon lavoro”. L'articoloallaproviene da RomaDailyNews.