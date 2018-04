Leonardo : contratto dal Ministero della Difesa del Regno Unito : In base agli accordi con il Ministero della Difesa britannico e con Boeing, Leonardo integrerà sensori e contromisure per garantire a questi elicotteri il livello di protezione più elevato al mondo. ...

Statali - il Ministero della Pa : entro giugno le pagelle - in ballo i premi : Il ministero della Pubblica amministrazione suona un campanello di allarme per spingere le amministrazioni a mettere subito a punto le pagelle dei dipendenti pubblici. L'ufficio per la valutazione ...

Ministero dell'Economia : concorso per 230 collaboratori amministrativi : Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha indetto vari concorsi pubblici per l'assunzione complessiva di 230 collaboratori amministrativi così suddivisi: 80 con orientamento statistico ed economico quantitativo; 90 ...

Ministero Difesa : 23 aerei stranieri si sono avvicinati ai confini della Russia - : Per sei volte i caccia russi sono stati costretti a decollare per intercettare questi aerei e scortarli lontano dai confini nazionali per evitare che violassero lo spazio aereo russo. La scorsa ...

Lavorare al Ministero dell'Economia e delle Finanze : concorso per 400 funzionari : Il Mef, Ministero dell'Economia e delle Finanze , apre le porte a 400 laureati . Sulla Gazzetta ufficiale del 27 marzo 2018 sono stati pubblicati tre bandi e altri tre usciranno nel numero del 6 aprile. I bandi di concorso ...

Concorso Ministero dell'Istruzione : due bandi per 258 posti Video : Il Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca ha pubblicato due bandi funzionali all'assunzione di 258 nuovi dipendenti, così suddivisi: cinque posti per l'accesso al profilo professionale di dirigente amministrativo di seconda fascia; duecentocinquantate posti per l'accesso al profilo professionale di funzionario amministrativo-giuridico contabile. Le domande di partecipazione dei soggetti interessati dovranno essere compilate ...

Concorsi per 230 laureati al Ministero dell'Economia : laurea magistrale , LM, , in Scienze dell'Economia , LM-56, ; Finanza , LM-16, ; Scienze delle pubbliche amministrazioni , LM-63, ; Relazioni internazionali , LM-52, ; Scienza della politica , LM-62, ...

Assunzioni al Ministero dell'Economia : ecco requisiti e modalità : Assunzioni in vista al Mef. Sulla Gazzetta Ufficiale del 27 marzo 2018 sono stati pubblicati tre bandi di concorso per l'assunzione di funzionari presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze e altri tre bandi saranno pubblicati nella GU del 6 aprile 2018. I bandi di concorso sono finalizzati all'assunzione al Mef di complessive 400 unità di personale , con laurea, ...

Imperiapost L'informazione libera della tua città IMPERIA. IL Ministero BOCCIA LA DENOMINAZIONE 'DOP' DELL'OLIVA TAGGIASCA. IL COMITATO PER ... : Tutto quello che può garantire il consumatore, e quindi indirettamente il mondo della produzione, ci vede propositivi'. 'La Liguria ha perso anche troppo tempo " aggiunge Simone Rossi - è ora di ...

Vongole veraci contaminate con un batterio pericoloso - Ministero della Salute lancia l’allarme : Richiamo volontario e precauzionale per rischio microbiologico. Potrebbero contenere il pericoloso batterio Escherichia Coli "oltre i limiti di legge".Continua a leggere

“Contaminate” - ritiro dai supermercati. Il Ministero della salute ha richiamato il prodotto : “Contiene Escherichia coli”. I lotti incriminati e la procedura per ottenere il rimborso : Un importante avviso è stato emesso dal ministero della salute in seguito ad analisi e accertamenti effettuati su un prodotto alimentare che, dopo l’allarme lanciato pochi giorni fa dal RASFF (il sistema di allerta europeo rapido per la sicurezza alimentare), ha portato gli organi decisionali a richiamare il prodotto per la sicurezza e la salute di milioni di italiani. Qualche giorno fa, infatti, si era diffusa la notizia del pericolo di ...

Casellati - la pasdaran di Berlusconi che fece assumere la figlia al Ministero della Salute : Proprio a lei, esponente di un governo a guida Berlusconi, il premier dell''Italia Azienda' che aveva giurato di fare piazza pulita della vecchia politica e dei suoi metodi. Casellati non restò in ...

Concorsi Ministero della Giustizia : inoltro cv e scadenza aprile 2018 Video : Avanziamo con altre informazioni pertinenti al mondo del lavoro [Video]. Si mette al corrente che il Ministero della Giustizia ha divulgato vari Concorsi pubblici, per l'assegnazione di numerosi posti, per l'introduzione di personale specializzato, da inserire nelle proprie strutture. Bandi di Concorso aprile 2018 Il Centro per la Giustizia Minorile dell'Emilia Romagna e delle Marche-Bologna ha promulgato un avviso selettivo, per l'attuazione ...

Concorsi Ministero della Giustizia : inoltro cv e scadenza aprile 2018 : Avanziamo con altre informazioni pertinenti al mondo del lavoro. Si mette al corrente che il Ministero della Giustizia ha divulgato vari Concorsi pubblici, per l'assegnazione di numerosi posti, per l'introduzione di personale specializzato, da inserire nelle proprie strutture. ...Continua a leggere