Minacce sul set di Narcos 4 | riprese in corso in Messico | parla il creatore della serie

L'Isola dei famosi 2018 - scoppia la rissa in spiaggia : insulti e Minacce shock Video : La fame all'#Isola dei famosi 2018 si fa sentire sempre di più [Video] e abbiamo visto che nel corso delle ultime ore la tensione tra i concorrenti protagonisti di questa tredicesima edizione del reality show è stata davvero alle stelle. Nel corso della puntata del daytime trasmessa oggi pomeriggio in tv abbiamo visto che ci sono stati dei momenti di tensione che hanno avuto come protagonisti Jonathan, Franco Terlizzi e Amaurys Perez. Tra i tre ...

Valerio Scanu di nuovo contro Fabri Fibra : 'Insulti e Minacce - roba allucinante' Video : Nel 2015 #Fabri Fibra venne condannato a risarcire #Valerio Scanu per 20.000 euro, la sua colpa, secondo i giudici del Tribunale di Milano, sarebbe stata quella di aver offeso il noto cantante con alcun versi presenti in un brano del 2013, intitolato 'A Me Di Te'. Un clamore mediatico post-datato La notizia di questa condanna per diffamazione ottenne rilevanza mediatica – creando un vero e proprio polverone – soltanto nell'estate del 2016, dopo ...

“Me lo sono sco***”. L’audio choc della velina di Striscia (e la verità). Poi insulti razzisti e Minacce su Facebook. E spunta la verità su Mikaela : Sta succedendo da settimane, ma nessuno finora era riuscito a collegare le due vicende. Ma partiamo con ordine. Su vari profili Whatsapp e gruppi Facebook gira un file audio in cui un hacker ha unito svariati messaggi vocali di tipo pornografico (in cui si sente una ragazza vantarsi delle sue conquiste sessuali, tirando anche in ballo svariati calciatori) e poi attribuendoli alla velina di Striscia la notizia Mikaela Neaze Silva. In ...

Insulti e Minacce a dipendenti - prefetto di Salerno sospeso per tre mesi : Offese, anche a sfondo sessista, con toni umilianti e discriminatori. Fino alle minacce di morte. Un “clima di costante terrore e di estrema tensione” provocato dall’ex prefetto di Vercelli che ora è alla guida del Palazzo del governo di Salerno. Per questo Salvatore Malfi, sotto inchiesta per abuso d’ufficio è stato sospeso per tre mesi. “Era solito rivolgersi ai dipendenti con espressioni ingiuriose, a sfondo ...

«Insulti e Minacce ai dipendenti» sospeso il prefetto di Salerno : Era solito rivolgersi ai dipendenti con espressioni ingiuriose, a sfondo sessista, umilianti e denigratorie, utilizzando toni e atteggiamenti discriminatori e minacciandoli di morte». Con...

Roma - insulti e botte ai bimbi dell'asilo - tre maestre arrestate - le Minacce : "Mamma non ti riporta più a casa" : Tre maestre di una scuola dell'infanzia comunale di Pomezia sono state arrestate con l'accusa di aver sottoposto alcuni bambini, di età compresa tra i 3 ed i 5 anni, a reiterati atti...

Eva Henger a Le Iene/ Video - Minacce e insulti per il “canna-gate” : Mary Sarnataro le fa conoscere una hater : Eva Henger a Le Iene: Video. minacce e insulti per il “canna-gate”: Mary Sarnataro le fa conoscere una hater, Francesca. Le ultime notizie sull'ex naufraga dell'Isola dei Famosi(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 18:38:00 GMT)

Anni di insulti e Minacce. L'alleanza impossibile tra grillini e democratici : Un'alleanza tra «pidioti» e «squadristi grillini»? Perché no, in politica l'impossibile non esiste, persino una maggioranza di governo tra chi si è insultato violentemente fino a ieri mattina. Il partito ancora guidato dall'«ebetino di Firenze», «il pollo che si crede un'aquila», «il buffoncello», «il ...

Verso il licenziamento la maestra che ha insultato la polizia : indagata per oltraggio e Minacce : È indagata per istigazione a delinquere, oltraggio a pubblico ufficiale e minacce Lavinia Flavia Cassaro, la maestra che a Torino ha insultato pesantemente le forze dell’ordine che fronteggiavano il corteo degli antagonisti intenzionato a bloccare un’iniziativa di Casapound. E stamane l’Ufficio scolastico regionale per il Piemonte ha notificato i...

Indagata per oltraggio - Minacce e istigazione l’insegnante che ha insultato la polizia : È Indagata per istigazione a delinquere, oltraggio a pubblico ufficiale e minacce Lavinia Flavia Cassaro, la maestra che a Torino ha insultato pesantemente le forze dell’ordine che fronteggiavano il corteo degli antagonisti intenzionato a bloccare un’iniziativa di Casapound. ...

VITTORIO BRUMOTTI E TROUPE DI STRISCIA AGGREDITI A PALERMO/ Quartiere Zen - Minacce per inchiesta sulla droga : VITTORIO BRUMOTTI di STRISCIA La Notizia e la sua TROUPE AGGREDITI nel Quartiere Zen di PALERMO con uno sparo, lancio di sassi e di un blocco di cemento e minacce di morte(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 08:01:00 GMT)

I giorni dell'odio : candidati insultati e Minacce di morte (per fortuna il 4 marzo è vicino) : Elezioni alle porte, per fortuna: la campagna elettorale più violenta degli ultimi anni è giunta all'ultima settimana ed è...

Violenze - insulti e Minacce Ecco l'antifascismo «di pace» : «L'antifascismo garantisce Laura Boldrini è una cultura di pace». Noi alla presidente della Camera siamo sempre pronti a credere. Fatti e vicende indicano però realtà assai diverse. A cominciare dai fatti e dalle vicende che hanno per protagonisti gli eredi dei partigiani. Riuniti sotto la sigla dell'Anpi (Associazione nazionale partigiani d'Italia), i professionisti dell'antifascismo trasformano ...

Francesca Baroni : “Temptation Island? Dopo ho ricevuto insulti e Minacce di morte - per fortuna c’è Ruben” : Francesca Baroni, ex concorrente di Temptation Island, si sfoga al settimanale Oggi in edicola da giovedì 22 febbraio. È ancora fidanzata con Ruben Invernizzi? Francesca Baroni ha paura per le offese ricevute “Dopo la mia partecipazione a Temptation Island ho iniziato a ricevere migliaia di messaggi di insulti e addirittura minacce di morte”, dice Francesca […] L'articolo Francesca Baroni: “Temptation Island? Dopo ho ...