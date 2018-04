Milinkovic tra Europa League e mercato | ' Sto bene alla Lazio'

Lotito-Juventus - è disgelo? Tra politica - battute - Malagò e Milinkovic-Savic : Ma è attore principale della politica calcistica italiana , ha fatto anche capolino durante la conferenza di Malagò, aveva dimenticato giacca e appunti, in primissima fila, e nello stesso regge i ...

Lazio - pronta l'asta per Milinkovic-Savic : la strategia di Lotito : Scatta l'asta per Milinkovic-Savic. Come riporta il Corriere dello Sport le pretendenti, nelle ultime settimane, sono cresciute, l'interesse per il giocatore non conosce pausa, nonostante il rendimento opaco delle ultime apparizioni. L'interesse del Paris Saint-...

Tare spaventa la Lazio : “trattenere Milinkovic-Savic? Ecco cosa dico” : “In estate abbiamo ricevuto e rifiutato un’offerta da 70 milioni per Milinkovic-Savic. Noi vogliamo fare della Lazio un punto di arrivo per i giocatori ma serve ancora crescere molto, è il nostro obiettivo. Le cessioni, se ci saranno, saranno per sostenere la società. “. Queste le parole del ds Igli Tare rilasciate a Premium sport prima della gara odierna della Lazio. Il dirigente sa bene che in estate arriveranno assalti per ...

LIVE Steaua Bucarest-Lazio - Europa League in DIRETTA 1-0 : Gnoheré porta in vantaggio i rumeni! Traversa di Milinkovic-Savic - entrano Immobile e Felipe Anderson : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Steaua Bucarest-Lazio, match valido per l’andata dei sedicesimi di finale dell’Europa League 2017-2018. I biancocelesti, dopo tre sconfitte consecutive in campionato, hanno intenzione di riscattare il momento difficile e di mettere una seria ipoteca sulla qualificazione sin dalla gara d’andata in Romania, all’Arena Nationala. Simone Inzaghi si affida al turnover per dare spazio a ...

Torino - influenza per Milinkovic-Savic - solo palestra per Molinaro : Torino - Allenamento pomeridiano per il Torino al Filadelfia, a porte aperte, di fronte a un'importante cornice di pubblico che ha quasi totalmente riempito la tribuna centrale. Il tecnico Mazzarri ha ...