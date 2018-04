Milano | S&P assegna a Comune rating ‘BBB’

meteoweb.eu

: Ancora lanci di sassi contro treni, ferito macchinista finito in ospedale a #Milano. Colpito il tratto Sesto S.Giov… - Agenzia_Ansa : Ancora lanci di sassi contro treni, ferito macchinista finito in ospedale a #Milano. Colpito il tratto Sesto S.Giov… - GramagliaSilvia : RT @S4DTEENGRS: Fabrizio a quanto pare sta ancora in Italia, a Milano. Perché nessun volo da Roma portava a Lisbona oggi, e partono quasi t… - Checkwsel : RT @S4DTEENGRS: Fabrizio a quanto pare sta ancora in Italia, a Milano. Perché nessun volo da Roma portava a Lisbona oggi, e partono quasi t… -

(Di mercoledì 4 aprile 2018), 4 apr. (AdnKronos) – Standard & Poor’s hato aldiil‘BBB’ e ‘A+’ nello stand alone credit profile. Secondo l’agenzia,, si spiega dal, “ha le carte in regola per ottenere un ‘upgrade’ ma solo se l’Italia (ferma a BBB) aumenterà il proprio, vista la forte dipendenza fiscale delle città dal governo centrale”. Stesso giudizio anche da parte dell’agenzia Fitchs. Secondo S&P, l’agibilità di bilancio deldiè” bassa, con un margine minimo di manovra e di autonomia dal governo centrale ma con un buon livello di investimenti”. Si calcola infatti cheinvestirà 400 milioni di euro l’anno tra il 2018 e il 2020 per le nuove linee della metropolitana. Si tratta del 15% del totale della spesa del, ...