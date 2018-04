Milano | morì incinta di due gemelle | ginecologa e ostetrica a processo per omicidio

Nelle sinagoghe di Roma e Milano cerimonie in memoria di Mireille Knoll - la superstite della Shoah uccisa a Parigi : La Comunità Ebraica italiana si stringe attorno alla famiglia di Mireille Knoll, l'85enne sopravvissuta alla Shoah uccisa a Parigi in un attacco antisemita. "Questa sera alle 20.00 presso il Tempio Maggiore di Roma si terrà una cerimonia in memoria di Mireille Knoll, la donna sopravvissuta alla Shoah, accoltellata e data alle fiamme a Parigi. Questo omicidio è solo l'ultimo di una lunga serie di attacchi antisemiti che si ...

MANESKIN - TOUR/ Tris di date a Milano in attesa del nuovo disco : "Morirò da re" il nuovo singolo : MANESKIN in TOUR, dopo il secondo posto a X Factor il gruppo riparte dai club con una scelta sorprendente. Morirò da re sbarca nei club ed è pronta a convincere il pubblico.(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 14:50:00 GMT)

Maneskin trionfo nel concerto di Milano : presentato Morirò da re : I Maneskin tornano a Milano per un concerto dove hanno presentato il nuovo singolo – Morirò da re – in uscita il 23 marzo. Siamo a metà del tour che ha messo in fila un sold out dopo l’altro, per la band che ha trionfato all’ultima edizione di X Factor e la tappa al Santeria Social Club è una delle più sentite, esaurita e triplicata (in replica il 23 marzo e il 20 aprile). Maneskin: Morirò da re La band romana ...

Neonata rischia di morire sul volo per Milano : salvata da un medico a bordo e dal pilota : Il suo 'destino' - la parola usata dal suo salvatore - forse era davvero scritto. Forse era già stabilito che sulla sua strada avrebbe trovato un medico preparato e un pilota eccellente. E forse era ...

Milano - imbrattata la targa in memoria di Fausto e Iaio : Milano, imbrattata la targa in memoria di Fausto e Iaio I due ragazzi, che frequentavano il centro sociale Leoncavallo, furono uccisi il 18 marzo 1978 da estremisti di destra Continua a leggere L'articolo Milano, imbrattata la targa in memoria di Fausto e Iaio proviene da NewsGo.

Milano - incinta morì dopo le dimissioni imputazione per medico e ostetrica : imputazione coatta per un medico e un'ostetrica dalla clinica 'San Pio X' di Milano. Lo ha disposto Il giudice di Milano, Laura Marchiondelli. I due sono accusati di omicidio colposo e aborto colposo ...

Alanis Morissette in Italia nel 2018 - concerti a Roma - Milano e Pistoia : info e biglietti in prevendita su TicketOne : Alanis Morissette in Italia nel 2018 terrà tre concerti in tre città diverse nel mese di luglio. Il 9 luglio l'artista si esibirà al Roma Summer Fest presso la Cavea dell'Auditorium Parco della Musica; il 10 luglio sarà in concerto al Pistoia Blues Festival, in Piazza Duomo a Pistoia e il 25 luglio si esibirà al Milano Summer Festival, in programma presso l'Ippodromo Snai San Siro di Milano. I biglietti per i concerti di Alanis Morissette ...

“Sei un eroe”. Metro Milano - il bimbo di 2 anni cade sulle rotaie. Lui lo salva così. Pieno di coraggio - si toglie lo zaino (era appena uscito da scuola) e si butta per non far morire il piccolo. Quello che succede subito dopo è bellezza pura. Le immagini però sono agghiaccianti - vi avvertiamo (VIDEO) : La banalità del bene ha un nome, si chiama Lorenzo Pianazza e ha 18 anni. Eh sì, perché se eroe significa fregarsene delle conseguenze e rischiare la propria vita per salvarne delle altre, il termine, quindi, è corretto se parliamo di Lorenzo. Eroe, il ragazzo, lo è per davvero, seppur per un giorno: ieri non ci ha pensato due volte prima di mollare lo zaino sulla banchina della Metro, alla fermata Repubblica, e precipitarsi sui binari ...

Milano - sasso contro auto : donna morì perché colpita e non per infarto : È morta perché colpita direttamente dal sasso, e non per un infarto causato dallo choc come si era ipotizzato inizialmente, Nilde Caldarini, la 62enne che era, assieme a quattro amici, nell’auto centrata il 10 novembre scorso da una pietra lanciata da un terrapieno a lato di una strada a Cernusco sul Naviglio (Milano). La causa del decesso è stata accertata da una consulenza medico-legale, non ancora depositata e disposta dal pm Silvia Bonardi, ...

