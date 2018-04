Milan | tutti i motivi del ritardo sul rinnovo per Gattuso

Milan - non hai più certezze. Gattuso - stop sul rinnovo : 'O si è tutti sicuri o si aspetta' : Una nube sul futuro di Gennaro Gattuso al Milan . Sembrava tutto fatto per il rinnovo, ma a frenare è proprio il tecnico rossonero, dopo la sconfitta di sabato contro la Juventus e alla vigilia del ...

Morti sul lavoro : Milano sta peggio di tutti : I due Morti di Treviglio, nel bergamasco, fanno salire a 151 il totale dei decessi sui luoghi di lavoro da inizio 2018 ad oggi. La provincia di Milano vanta il triste primato del maggior numero di Morti, mentre il Veneto è la regione nella quale si sono consumate più disgrazie, davanti alla Lombardia. I dati sono dell'Osservatorio Indipendente di Bologna, che tiene conto da circa 10 anni degli incidenti sui posti di lavoro e sugli infortuni ...

Milano - crolla palazzina : tutti salvi : Milano, 31 mar. , AdnKronos, - Paura a Rescaldina, a circa 30 km da Milano, dove è crollata una palazzina di tre piani, in via Brianza. Tutte salve le persone rimaste sotto le macerie. Si tratta di ...

Serie A - Juventus-Milan : pronostici tutti per la Juve : TORINO - Se il campionato fosse cominciato nel 2018, quello di domani sera all'Allianz Stadium sarebbe lo scontro diretto per lo scudetto: Juventus e Milan sono infatti le squadre che da gennaio in ...

Fedez - in affitto il suo mega attico City Life a Milano a una cifra da ricconi : le foto e tutti i dettagli : Fedez ha deciso di mettere in affitto l'attico di sua proprietà nella ricca ed esclusiva zona di CityLife, a Milano. Un appartamento lussuoso, sviluppato su due piani e dotato di ogni...

Juventus-Milan - precedenti - statistiche e curiosità : tutti i numeri della sfida : In programma il 31 marzo, sabato pre-pasquale, alle ore 20.45, Juventus-Milan sarà visibile in diretta tv sui canali Sky e su Mediaset Premium e in diretta streaming su Sky Go e su Premium Play. Le ...

Il Milan : Vicini a Conti - tutti impegnati per il suo rientro nei tempi giusti - Calcio : Il Milan è una grande società e ha una grande squadra che ha una storia magnifica, ma ci sono tanti grandi club in giro per il mondo'. LA PRIMAVERA E NON SOLO 'Per la finale di Coppa Italia - Il ...

Milano : tutti pazzi per le maratone - a giugno prima notturna in pista a Linate : Milano, 26 mar. (AdnKronos) - Il popolo dei runner si appresta a vivere un momento straordinario, la prossima estate a Milano, con la prima maratona italiana in notturna su una pista di aerei. L'iniziativa, intitolata 'Milano Linate Night Run', si svolgerà la notte del venerdì 22 giugno prossimo sul

