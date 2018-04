Milan-Inter | Spalletti | ' Siamo una squadra vera | andremo lontano Rossoneri ancora in

Milan - Gattuso : 'Un punto guadagnato - l'Inter meritava di più. Champions? Finché c'è speranza…' : Io parlo sempre bene dei miei giocatori, per me sono i migliori al mondo. Dobbiamo aspettarlo'.

Milan - Gattuso : "L'Inter meritava... Kalinic? E' anche colpa mia" : I miei giocatori sono i migliori al mondo, dobbiamo mettere sul tavolo la nostra professionalità e aspettarli". gasport

Video Gol Highlights Milan-Inter 0-0 - Tabellino Serie A - 04-04-2018 : Risultato Finale Milan-Inter 0-0: Cronaca e Video Highlights Partita Recupero 27° Giornata Serie A 04 Aprile 2018. Un derby che inizia con l’Inter più propositiva. Le prime occasioni per i nerazzurri sono di Rafinha e Brozovic. Ill Milan non riesce a recuperare le sue posizioni in campo, si fa sorprendere alcune volte in area di rigore. I rossoneri arrivano per la prima volta davanti ad Handanovic alla metà del primo tempo con un ...

Milan-Inter 0-0 - il tabellino : oltre 77mila spettatori per il recupero : Milan-Inter 0-0 MILAN , 4-3-3, : G. Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Montolivo , dal 23' s.t. Locatelli, , Bonaventura , dal 35' s.t. Borini, ; Suso, Cutrone , dal 23' s.t. ...

Inter - D'Ambrosio : 'Di solito Icardi non sbaglia. Milan ancora in corsa? Non mi interessa' : Il terzino dell' Inter, Danilo D'Ambrosio , parla a Premium Sport dopo il pareggio nel derby: 'Meritavamo più del pareggio. Le occasioni capitate a Icardi di solito per lui sono facili ma nel calcio capita di sbagliare. E' il nostro bomber, il nostro capitano ...