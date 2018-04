Milan-Inter 0-0 | il tabellino | oltre 77mila spettatori per il recupero

Inter - D'Ambrosio : 'Di solito Icardi non sbaglia. Milan ancora in corsa? Non mi interessa' : Il terzino dell' Inter, Danilo D'Ambrosio , parla a Premium Sport dopo il pareggio nel derby: 'Meritavamo più del pareggio. Le occasioni capitate a Icardi di solito per lui sono facili ma nel calcio capita di sbagliare. E' il nostro bomber, il nostro capitano ...

Serie A - Milan-Inter 0-0 : Icardi tradisce i nerazzurri : Il capitano nerazzurro sbaglia due gol a porta vuota. Per i rossoneri Champions più lontana

Serie A Milan-Inter 0-0 - il tabellino : MILANO - Si chiude a reti inviolate il derby tra Milan e Inter, gara valevole come recupero della ventisettesima giornata di campionato. Nella prima frazione di gioco, rete annullata ad Icardi, dopo ...

Icardi - due errori incredibili : Milan-Inter finisce 0-0|Le foto Champions : Barça-Roma 0-0 : Partita equilibrata e nervosa, protagonista il capitano nerazzurro che si vede negare un gol dalla Var e ne sbaglia due a porta vuota. Fallito il sorpasso alla Roma

Diretta/ Milan Inter - risultato live 0-0 - info streaming video e tv : Rovesciata di Cutrone non convalidata! : Diretta Milan-Inter, info streaming video e tv: al Meazza, la Scala del calcio, è in programma il recupero del derby della Madonnina.

Milan-Inter 0-0 : Icardi spreca l'impossibile : MILANO - Finisce senza reti il derby di Milano disputato a San Siro e valido come recupero della 27esima giornata di serie A. Milan-Inter 0-0 MILAN , 4-3-3, : Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, ...

Milan-Inter - le pagelle : Bonucci per poco non si ripete - Icardi sbaglia troppo : pagelle MILAN G. DONNARUMMA 5.5 Salvato dalla Var in occasione del gol di Icardi nel primo tempo. A inizio ripresa rischia di combinarla grossa su un cross di Candreva. CALABRIA 6.5 Gioca un ...

Milan-Inter 0-0 : Icardi spreca - le squadre si annullano. HIGHLIGHTS : Quel 27 dicembre servirono i supplementari per eleggere un vincitore, cosa impossibile per definizione in campionato, ecco perché il pari - nell'economia totale della partita - non solo era il ...

Serie A 2018 - recuperi 27^ giornata : Milan-Inter 0-0 - il Sassuolo pareggia in 9 contro 11! Larghi successi per Benevento e Torino : I recuperi odierni della 27ma giornata hanno offerto il piatto forte del derby di Milano, che però è finito a reti inviolate. Incredibile pareggio del Sassuolo in casa del Chievo in 9 contro 11, mentre larghe vittorie si sono registrate per il Torino contro il Crotone e per il Benevento contro l’Hellas Verona. Andiamo a scoprire quanto è accaduto nelle quattro sfide giocate questo pomeriggio. Il derby della Madonnina non ha vincitori né ...

Milan-Inter 0-0 - Icardi sbaglia - ma i nerazzurri restano a +8 : L'Inter respinge l'attacco del Milan: lo 0-0 nel derby va sicuramente meglio a Spalletti che a Gattuso, anche se le occasioni migliori sono proprio per i nerazzurri. Stasera però tradisce il ...

Milan-Inter 0-0 : Icardi si mangia il derby. GOL E HIGHLIGHTS : Quel 27 dicembre servirono i supplementari per eleggere un vincitore, cosa impossibile per definizione in campionato, ecco perché il pari - nell'economia totale della partita - non solo era il ...

LIVE Milan-Inter - risultato e cronaca in tempo reale del Derby : in campo anche Borini : Sarà un Derby decisivo per le sorti delle due milanesi, perciò non perdetevi il LIVE di Milan-Inter , con il risultato aggiornato in tempo reale e la cronaca testuale in diretta . LIVE Milan-Inter, ...

Il derby Milan-Inter è finito in parità : 0-0 : Il derby di Milano tra Milan e Inter, recupero della 27ª giornata di Serie A, è finito 0-0. La partita è iniziata alle 18.30 e il primo tempo si è giocato su ritmi sostenuti, con alcune buone occasioni da gol da The post Il derby Milan-Inter è finito in parità: 0-0 appeared first on Il Post.

Milan-Inter finisce 0-0 Icardi - due errori incredibili a porta vuota|Le foto : Partita equilibrata e nervosa, protagonista il capitano nerazzurro che si vede negare un gol dalla Var e ne sbaglia due a porta vuota. Fallito il sorpasso alla Roma