Milan-Inter 0-0 | Icardi spreca l' impossibile

Milan-Inter - le pagelle : Bonucci per poco non si ripete - Icardi sbaglia troppo : pagelle MILAN G. DONNARUMMA 5.5 Salvato dalla Var in occasione del gol di Icardi nel primo tempo. A inizio ripresa rischia di combinarla grossa su un cross di Candreva. CALABRIA 6.5 Gioca un ...

Milan-Inter 0-0 : Icardi spreca - le squadre si annullano. HIGHLIGHTS : Quel 27 dicembre servirono i supplementari per eleggere un vincitore, cosa impossibile per definizione in campionato, ecco perché il pari - nell'economia totale della partita - non solo era il ...

Serie A 2018 - recuperi 27^ giornata : Milan-Inter 0-0 - il Sassuolo pareggia in 9 contro 11! Larghi successi per Benevento e Torino : I recuperi odierni della 27ma giornata hanno offerto il piatto forte del derby di Milano, che però è finito a reti inviolate. Incredibile pareggio del Sassuolo in casa del Chievo in 9 contro 11, mentre larghe vittorie si sono registrate per il Torino contro il Crotone e per il Benevento contro l’Hellas Verona. Andiamo a scoprire quanto è accaduto nelle quattro sfide giocate questo pomeriggio. Il derby della Madonnina non ha vincitori né ...

Milan-Inter 0-0 - Icardi sbaglia - ma i nerazzurri restano a +8 : L'Inter respinge l'attacco del Milan: lo 0-0 nel derby va sicuramente meglio a Spalletti che a Gattuso, anche se le occasioni migliori sono proprio per i nerazzurri. Stasera però tradisce il ...

Milan-Inter 0-0 : Icardi si mangia il derby. GOL E HIGHLIGHTS

Il derby Milan-Inter è finito in parità : 0-0 : Il derby di Milano tra Milan e Inter, recupero della 27ª giornata di Serie A, è finito 0-0. La partita è iniziata alle 18.30 e il primo tempo si è giocato su ritmi sostenuti, con alcune buone occasioni da gol da The post Il derby Milan-Inter è finito in parità: 0-0 appeared first on Il Post.

Milan-Inter finisce 0-0 Icardi - due errori incredibili a porta vuota|Le foto : Partita equilibrata e nervosa, protagonista il capitano nerazzurro che si vede negare un gol dalla Var e ne sbaglia due a porta vuota. Fallito il sorpasso alla Roma

Milan-Inter 0-0 - le pagelle di CalcioWeb - Icardi da 4 : Milan-Inter, le pagelle di CalcioWeb – Si è concluso il programma del campionato di Serie A, si sono giocate partite importantissime per la zona Champions League e per la salvezza. Finisce a reti inviolate il derby tra Milan ed Inter, pareggio che accontentata maggiormente gli uomini di Spalletti, occasione sprecata per Gennaro Gattuso. Nel primo tempo gol annullato ad Icardi per fuorigioco, nella ripresa incredibile errore ...

Milan-Inter 0-0 - Icardi sbaglia due gol incredibili - si complica la strada Champions per Gattuso : tutto facile per il Torino [FOTO] : 1/32 LaPresse ...

