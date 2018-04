Milan | Conti senza pace | nuova operazione al crociato

Milan - retroscena Conti : si opera di nuovo perché... : Secondo Sky Sport , Andrea Conti sarà costretto a rioperarsi al legamento perché avrebbe rischiato ricadute serie nel caso in cui fosse andato avanti con la terapia conservativa. Il Milan e il giocatore hanno ...

Milan - nuova operazione per Conti : NUOVO INTERVENTO - Come riportato da Sky Sport , già giovedì Conti sarà operato nella clinica romana di Villa Stuart, dall'equipe guidata dal professor Mariani . Dopo l'intervento, il classe '94 ...

Milan - per Conti nuova visita specialistica a Roma : Non è ancora chiaro il destino di Conti, scrive la Gazzetta dello sport . Dopo essere rientrato dal consulto a Pittsburgh, il giocatore era atteso da un'ulteriore visita specialistica a Roma. In ballo c'è un altro potenziale intervento chirurgico al ginocchio ...

Milan - visita rinviata per Conti : ore di riflessione : ... dove aveva verificato le condizioni del legamento crociato lesionato lo scorso 15 settembre, ieri il 12 rossonero doveva fare ulteriori controlli, invece, come scrive il Corriere dello Sport , si è ...

Milano - dalla Prefettura al centro congressi : arrivano le vendite salva conti per 90 milioni di euro : «Verificare le condizioni per l'assegnazione in affitto di superfici ed aree interne o prossime degli istituti scolastici superiori per installazione di tabelloni pubblicitari, in modo da ricavare ...

Milan - Gattuso/ “La Juventus è più forte ma non possiamo sbagliare - mea-culpa Conti - le mie scuse ad Allegri" : Milan, parla Gattuso: “La Juventus è più forte ma non possiamo sbagliare, mea-culpa Conti, ad Allegri ho chiesto scusa”. Le dichiarazioni in conferenza stampa del tecnico rossonero(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 15:50:00 GMT)

Milan - Gattuso è un ‘diavolo’ : l’errore su Conti - la posizione di Kalinic - il futuro e Bonucci : Il Milan si prepara per la gara di campionato contro la Juventus, si tratta di un match fondamentale per la corsa alla Champions League. Nel frattempo arrivano interessanti indicazioni da parte di Gennaro Gattuso in conferenza stampa: “Se guardiamo i numeri non c’è storia, affrontiamo una grandissima squadra e non possiamo più permetterci di sbagliare se vogliamo raggiungere la Champions League. Kalinic si è allenato bene e io non ...

Milan - Gattuso : "Juventus più forte ma noi non possiamo fallire. Conti? Ho sbagliato io" : La rincorsa alla Champions del Milan targato Gattuso passa da Torino. Il match contro la Juventus di domani dirà tanto delle ambizioni rossonere: "Se guardiamo i numeri non c'è storia, affrontiamo una ...

Milan - calvario Conti : va verso una nuova operazione al ginocchio : Più grave del previsto l'infortunio al ginocchio già operato a settembre per la rottura del crociato

Milan - i conti non sono ancora in ordine : perché non ci sono ancora i 10 milioni di mister Li : sono arrivati. Anzi no. Contrordine, in Lussemburgo non c' è ancora nessuna traccia dei 10 milioni con i quali Yonghong Li è chiamato ad onorare la prima tranche del nuovo aumento di capitale. Quello ...

Milan - Conti va ko e vola negli States. L'agente : "Tornerà nella prossima stagione" : Il 2017-2018 è stato un anno sfortunato per Andrea Conti . L'esterno del Milan , acquistato per 25 milioni di euro dall'Atalanta, non è praticamente mai sceso in campo visto che si è infortunato ai ...

Serie A Milan - Conti negli Usa per nuovi esami al ginocchio : 'In campo a settembre' : MilanO - Il Milanista Andrea Conti vola negli Stati Uniti per un nuovo consulto medico, utile ad avere un quadro completo sull'infortunio rimediato ieri, un importante trauma distorsivo al ginocchio ...

