Migranti | fermati tre presunti scafisti

Migranti : 3 mila fermati in Turchia in 7 giorni - 222 in mare : ISTANBUL - Le autorità della Turchia hanno fermato nell'ultima settimana 2.872 Migranti e rifugiati, che tentavano di attraversare illegalmente le frontiere con l'Unione europea o di entrare ...

Migranti : sbarco a Pozzallo - fermati 2 presunti scafisti : Palermo, 19 mar. (AdnKronos) – Due presunti scafisti sono stati fermati dalla Polizia di Stato a Pozzallo, in provincia di Ragusa. Si tratta di A.O. B., senegalese, 25 anni, e Mohammed A. Y., sudanese, 28 anni. Secondo i testimoni sono loro ad aver condotto l’imbarcazione con 99 persone a bordo partita dalle coste tunisine. I Migranti dopo lo sbarco avvenuto ieri sono stati condotti nell’hotspot di Pozzallo. Le indagini, ...

Sgominata tratta di Migranti - uno dei fermati si atteggia da re e lancia in aria le banconote : Una coppia di nigeriani, Queen Enaye, di 38 anni, e Collins Omorgbe, di 31, sono stati fermati a Trento da personale della polizia e di Catania nell'ambito di un'inchiesta della Dda della Procura etnea su una tratta di ragazze africane...

Migranti : incendio in hotspot Lampedusa - fermati 4 tunisini : Palermo, 15 mar. (AdnKronos) – Quattro tunisini ritenuti responsabili dell’incendio appiccato lo scorso 8 marzo all’hotspot di Lampedusa sono stati fermati dalla Polizia di Stato. Gli agenti hanno dato esecuzione al decreto emesso a loro carico dalla Procura di Agrigento. Si tratta di Baugugra Elabed, 27 anni, Sami Ben Ali, 41 anni, Omar Kasmi, 20 anni, e Samah Chroudi, 27 anni, tutti ospiti della struttura. Le indagini ...

Migranti : oltre 5mila fermati in Turchia : ANSA, - ISTANBUL, 12 MAR - Le autorità in Turchia hanno fermato nell'ultima settimana 5.371 Migranti e rifugiati, che cercavano di attraversare illegalmente le frontiere con l'Unione europea o di ...

Migranti : 28 fermati in Tunisia su peschereccio a largo Sfax : ANSAmed, - TUNISI, 05 MAR - La Guardia nazionale tunisina ha bloccato, al largo di Sidi Mansour a Sfax, un peschereccio con a bordo 28 Migranti irregolari diretti verso le coste italiane. Lo ha reso ...

Brindisi - Migranti kossovari fermati a bordo di un veliero di 9 metri : La bella stagione è ancora lontana ma non per questo le rotte dei migranti rimangono spopolate. Le più battute, come quella del Mediterraneo centrale, e quelle dove passano meno persone ma che non per questo si esauriscono, come quella che dalla Turchia e dalla Grecia arriva fino alle coste pugliesi dell'Adriatico meridionale.Proprio ieri la Guardia di Finanza di Brindisi ha intercettato un veliero di 9 metri al largo della costa dove ...

Migranti : 1.500 euro per raggiungere l'Italia - fermati 3 scafisti nel Ragusano : Palermo, 19 feb. (AdnKronos) - Tre cittadini tunisini sono stati fermati dalla Polizia di Stato a Pozzallo (Ragusa). Sono ritenuti gli scafisti dell'imbarcazione che ha portato nella cittadina del Ragusano, sabato scorso, 86 Migranti, soccorsi dal pattugliatore 'Monte Cimone', nell'ambito dell'opera

Migranti : tentato omicidio a hotspot Lampedusa - 2 fermati : Palermo, 13 feb. (AdnKronos) - Con l'accusa di tentato omicidio in concorso la Polizia di Stato ha fermato due tunisini. Si tratta di Naim China, 26 anni, e Houssam Eddine Lahlawi, 33 anni, ritenuti responsabili dell'accoltellamento lo scorso 9 febbraio all'hotspot di Lampedusa di un connazionale di

Migranti : Palermo - nascosti in un semirimorchio tentano entrare in Italia - tre fermati al porto : Palermo, 12 feb.(AdnKronos) - Erano nascosti in un semirimorchio arrivato a Palermo, da Tunisi, a bordo della nave 'Cruise Bonaria'. Sono tre i tunisini fermati proprio quando stavano per portare a termine il loro tentativo di ingresso illegale in Italia. Gli agenti della Polmare li hanno trovati du

Migranti : maxi sbarco a Palermo - fermati tre scafisti (2) : (AdnKronos) - Per sfuggire alla cattura uno dei fermati si era mimetizzato tra gli altri Migranti. Secondo il racconto dei suoi compagni di viaggio avrebbe utilizzato un apparecchio satellitare per orientare la rotta del gommone, gettandolo in mare poco prima del soccorso. Il cittadino della Guinea