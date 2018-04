Microsoft lancia i corsi di intelligenza artificiale

Foobar2000 lanciato ufficialmente sul Microsoft Store di Windows 10 : Foobar2000 è il nome dell’ennesimo programma WIN32 che, attraverso la conversione in UWP di Desktop Bridge, viene reso disponibile al download sul Microsoft Store. Per chi non lo conoscesse, Foobar2000 è uno storico quanto famoso lettore multimediale sviluppato a partire dal lontano 2002 da Peter Pawlowski, un developer indipendente che ha realizzato successivamente anche un’app per smartphone e, nello specifico, per Android e ...

Windows Insider : Microsoft lancia in via sperimentale le ‘Cohorts’ - l’evoluzione dei feedback : Una nuova iniziativa sperimentale di Microsoft, nota come “Cohorts”, potrebbe in futuro rappresentare l’evoluzione del sistema e della gestione dei feedback. Mentre i reclami relativi a ciò che deve essere risolto, ossia ai fix di bug, solitamente possono essere monitorati tramite la telemetria che Microsoft riceve attraverso le build di anteprima di Windows 10, gli Insider spesso richiedono, attraverso i feedback, funzionalità ...

Windows Insider : Microsoft lancia in via sperimanetale le ‘Cohorts’ - l’evoluzione dei feedback : Una nuova iniziativa sperimentale di Microsoft, nota come “Cohorts”, potrebbe in futuro rappresentare l’evoluzione del sistema e della gestione dei feedback. Mentre i reclami relativi a ciò che deve essere risolto, ossia ai fix di bug, solitamente possono essere monitorati tramite la telemetria che Microsoft riceve attraverso le build di anteprima di Windows 10, gli Insider spesso richiedono, attraverso i feedback, funzionalità ...

Microsoft lancia un weekend gratuito di gioco multiplayer su Xbox One e Xbox 360 : Microsoft ha dato da poco il via all'iniziativa Free Play Days, che permetterà a tutti nel weekend di accedere al gioco online di Xbox One e Xbox 360 anche se sprovvisti di un abbonamento Gold.Come riporta Eurogamer.net, per accedere alle funzionalità multigiocatore di qualsiasi titolo sulle console Microsoft sarebbe necessario possedere un abbonamento, ma a partire da oggi 15 febbraio fino alle 9 di lunedì 19 febbraio sarà possibile giocare ...

Photos Companion : Microsoft lancia su Android e iOS la nuova app per il trasferimento delle foto : Microsoft ha rilasciato quest’oggi, dopo circa un anno dall’annuncio ufficiale, la nuova app Photos Companion per gli smartphone Android e iOS. L’applicazione, in parole povere, serve per trasferire foto e video dal telefono direttamente al PC o tablet Windows 10 utilizzando la connessione Wi-Fi che, naturalmente, deve essere la stessa su entrambi i dispositivi per il corretto funzionamento. La feature di trasferimento è ...