“Mi sono spuntate le ali” | Fernando saluta gli amici col post su Facebook dopo la sua

Terrorismo - blog M5s : “Misure giuridiche tradizionali sono da rivedere” : “Le misure giuridiche tradizionali sono oggi da rivedere, in particolare il fenomeno della radicalizzazione deve essere affrontato anche nella misura restrittiva modulata da una rivalutazione dello strumento di valutazione della pericolosità sociale. Coloro che mostrano comportamenti di elevato rischio e concreta possibilità di reiterazione del reato devono essere soggetti a misure idonee che hanno come obiettivo la sicurezza della ...

“Mi tradisci - maledetto”. Quella storia di corna finita malissimo. Tutta colpa di quell’errore - per niente da poco - che ha portato alla luce l’amore tra il bel professore e la sua provocante alunna. Ecco come sono stati scoperti (una leggerezza imperdonabile) : Le corna, nel bene e nel male, sono un fenomeno con il quale ci si trova a fare i conti dai tempi dei tempi, a volte rimaste segrete anche per Tutta la vita e in altri casi scoperte di colpo, scatenando scenate infinite, liti feroci e rotture quasi sempre inevitabili. In tempi come questi, dove i social sono all’ordine del giorno, l’attenzione di mariti e mogli poco fedeli dovrebbero però essere moltiplicate, considerando ...

“Mi sento in colpa”. Morte Fabrizio Frizzi - la vip si confessa. Sono ore difficili per tutti - ma lei ha un motivo in più per stare male. Ha sullo stomaco quel peso che proprio non riesce a sopportare e ora - commossa - se ne libera : Fabrizio Frizzi è morto a 60 anni (compiuti a febbraio) per un’emorragia cerebrale. Il mondo della televisione italiana – anche se in realtà l’Italia tutta – è sconvolto di fronte a quella perdita terrificante. Fabrizio Frizzi aveva avuto un malore a ottobre, mentre registrava una puntata de L’eredità e, per alcune settimane, era stato ricoverato al Policlinico Umberto I di Roma. Poi, a dicembre, era tornato alla conduzione del programma dopo ...

“Mi sono rifatta”. La nuova Serena Garitta. Boom! L’ex gieffina piomba nello studio di Barbara D’Urso e lascia tutti senza parole : Di successo ne ha fatto, ma è da un po’ che non si vede in giro. Serena Garitta, vincitrice della quarta edizione del Grande Fratello, è tornata in televisione per raccontare la sua esperienza con la chirurgia estetica. Lo ha fatto nel salotto di ”Pomeriggio 5”, ospite di Barbara D’Urso, sua grande amica e madrina del figlio Renzo, che ha avuto con il compagno Niccolò Ancona. Notato un grande rilassamento della ...

ALESSANDRO DI PIETRO/ Il ritorno dopo il licenziamento dalla Rai : “Mi sono messo rimesso in discussione” : ALESSANDRO Di PIETRO è tornato in televisione con un nuovo progetto dopo la burrascosa rottura avuta con la Rai nel 2013 a causa di una pubblicità occulta.(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 08:26:00 GMT)

“Sono nate - sono nate!”. Genitori al settimo cielo per l’arrivo delle gemelline. Ma si avvicina il medico e la felicità si spegne in un attimo : “Mi dispiace…” : Una frase che nessun genitore vorrebbe mai sentirsi dire, capace di far tremare immediatamente le gambe e materializzare nella testa le peggiori eventualità possibili. Provate allora a immaginare cosa devono aver provato questa coppia che si preparava a vivere il momento più bello che un uomo e una donna possano affrontare insieme, quello della nascita dei loro bambini. L’emozione, l’adrenalina, la voglia di tornare a casa e ...

Napoli - protesta dei genitori di bimbi trapiantati al Monaldi. In lacrime : “Mio figlio ultimo sopravvissuto - gli altri sono morti” : Manifestazione di protesta del comitato genitori bimbi trapiantati che hanno bloccato l’uscita dell’ospedale Monaldi di Napoli. I genitori manifestano contro quelle che definiscono “le bugie” della Regione Campania e della direzione del Monaldi riguardo l’assistenza fornita ai piccoli pazienti. Il comitato denuncia che lunedì 12 marzo è morto un bimbo di 13 anni ricoverato in un reparto per adulti e rivolge un ...

Benji & Fede - scherzo di Federico Rossi a Benjamin Mascolo a Le Iene/ Video - “Mi sono vendicato dopo un anno” : Benji & Fede, scherzo di Federico Rossi a Benjamin Mascolo a Le Iene: a distanza di un anno dal primo, arriva la vendetta. Ecco chi si è reso complice di Fede.(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 19:15:00 GMT)

Carlo Cracco rivisita la pizza Margherita/ Polemiche inutili? Chiara Besana : “Mi sono emozionata e commossa” : Carlo Cracco rivisita la pizza Margherita. Polemiche inutili? Chiara Besana: “Mi sono emozionata e commossa”. Anche un ex collega difende lo chef pluristellato: “Invidia è brutta bestia”(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 18:19:00 GMT)

Sarri e le accuse di sessismo - parla la giornalista : “Mi sono sentita offesa” - poi il precedente con De Laurentiis : Negli ultimi giorni il tecnico Maurizio Sarri è finito nella bufera per una frase pronunciata ad una giornalista dopo la gara di campionato contro l’Inter: “Sei un donna e pure carina, per questo non ti mando a fare in culo”. Adesso Titti Improta come riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ ha deciso di uscire allo scoperto: “non pensavo che si sarebbe ‘acceso’ così – ha detto Titti, figlia dell’ex ...

MotoGP - GP Qatar 2018 – Marc Marquez : “Mi aspetto una gara emozionante - ci sono piloti molto veloci e non sarà facile” : Ormai è tutto pronto per il GP del Qatar, prima tappa del Mondiale di MotoGP 2018. Nel weekend del 16-18 marzo si accenderanno i motori sul circuito di Losail e si incomincerà a fare terribilmente sul serio. Marc Marquez, Campione del Mondo in carica, è motivato a iniziare nel migliore dei modi la stagione. Lo spagnolo si è già calato in clima gara e alla vigilia dell’evento si è già dichiarato “felice che la prima gara sia ...

“Mi dicono che sono grasso e inutile” : a 12 anni si impicca nel garage di casa : Andrew Leach, di Southaven, in Mississippi, si è tolto la vita impiccandosi nel garage di casa. Il suo corpo senza vita è stato scoperto dal fratello maggiore, insieme ad una lettera in cui il 12enne ha spiegato i motivi del suo gesto. "Il nostro cuore è spezzato. Un gruppo di ragazzi lo chiamava grasso e inutile e lui non ha retto gli insulti".Continua a leggere

Elena Santarelli e il tumore del figlio Giacomo/ “Mi sono esposta per aiutare altre mamme - ma certi titoli..." : Elena Santarelli e il tumore del figlio Giacomo: “Mi sono esposta senza pensare ai titoli di certi siti...”. Le ultime notizie sullo sfogo della showgirl, in campo per promuovere la ricerca(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 12:42:00 GMT)

Papa Francesco : “Migranti non sono nemici”/ Ai cristiani : “Paura dello straniero è una malattia contagiosa” : Papa Francesco: “Migranti non sono nemici”. Messaggio ai cristiani: “Paura dello straniero è una malattia contagiosa”. Le ultime notizie sul discorso del Santo Padre(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 23:02:00 GMT)