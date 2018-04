“Mi hanno violentata” Roma | choc per l’attrice dell’amata serie tv Il suo racconto | “Ho

Como - parla la vittima di due maghe truffatrici : “Mi hanno minacciata” : Como, parla la vittima di due maghe truffatrici: “Mi hanno minacciata” A Mattino Cinque le parole della donna che ha pagato 42mila euro per risolvere i suoi problemi di cuore Continua a leggere

“Mi hanno impedito di salutare Fabrizio Frizzi” : l’amarezza del caro attore. E così - dopo quello sfregio in pubblico - ai funerali del suo amico - racconta tutto : Ai funerali di Fabrizio Frizzi, stroncato a 60 anni da un’emorragia cerebrale, c’erano Simona Ventura, Mara Venier, Paolo Bonolis con la moglie Sonia Bruganelli, Luca Giurato, Max Biaggi, Paola Saluzzi, Raffaella Carrà, Alba Parietti. Ancora, non hanno mancato di dare un ultimo saluto al conduttore gentile anche Massimo Ranieri, Paola Cortellesi, Eleonora Daniele, Cristina Chiabotto, Gigi D’Alessio, Vincenzo Salemme, ...

Fabrizio Frizzi - Gianfranco D’Angelo si sfoga : “Mi hanno respinto al funerale-spettacolo dicendo che era “per pochi”. Ciao Fabrizio” : Questa mattina diecimila persone si sono radunate in piazza del Popolo a Roma per l’ultimo saluto a Fabrizio Frizzi. Una piazza gremita per l’ultimo saluto al conduttore 60enne che se n’è andato nella notte tra il 25 e il 26 marzo: c’erano persone comuni, telespettatori, dipendenti dell’azienda pubblica e tanti suoi conoscenti. Dentro la chiesa, invece, le persone più vicine a Frizzi, dai parenti più stretti ai ...

Don Matteo - le accuse di Pierino : “Mi hanno rubato l’idea” : Don Matteo, le accuse di Alvaro Vitali (Pierino): “Mi hanno rubato l’idea” In un ‘intervista rilasciata al settimanale Oggi Pierino, Alvaro Vitali, senza peli sulla lingua lancia delle accuse alla Rai. La rete, secondo quato dichiarato, sarebbe colpevole di avergli rubato l’idea per Don Matteo. L’attore, nello specifico, ha raccontato al giornale di aver scritto una […] L'articolo Don Matteo, le accuse ...

“Mi hanno incu***”. Gigi D’Alessio - attacco choc. Ospite da Fiorello il cantante non le manda a dire. Momento no - e si vede : Il Momento per Gigi D’Alessio è quello che è. Anna Tatangelo, dopo una lunga serie di tira e molla, ha fatto le valigie e migrato lontano da Napoli. Colpa, raccontava nei giorni scorsi la cantante, di un desiderio di famiglia e maternità non corrisposto dal cantautore. Poi lo sfogo della figlia sui social, con l’attacco (sempre verso Anna) che ha fatto scalpore. Una serie di circostanze negative che avrebbero tagliato le gambe a chiunque. ...

“Mia madre…”. Belen Rodriguez - il mistero di Gustavo. Da mesi non si hanno più notizie del padre della showgirl : nessun indizio social e tanta preoccupazione. E Belu - a chi le chiede di lui - risponde così. Cosa sta succedendo al famoso clan argentino : Che fine ha fatto il padre di Belen Rodriguez? Sempre presente con la mamma Veronica Cozzani in qualunque foto dei figli, è da circa un mese che il signor Gustavo è il grande assente dai social. La domanda era sorta quando negli scatti del compleanno della moglie l’uomo non era comparso. Sia Belen che Cecilia che Jeremias, insieme ai loro amici più stretti, hanno festeggiato la mamma in un locale milanese. Presenti alla cena i ...

Il portiere Leno : “Mi hanno cercato in estate - vedremo” : Il portiere Leno: “Mi hanno cercato in estate, vedremo” Con Pepe Reina al Milan, il Napoli è pronto a rifare interamente il look alla propria porta. Oltre a tenere sempre sotto osservazione Mattia Perin, è Bernd Leno il primo obiettivo di Giuntoli e De Laurentiis. Il 26enne numero uno del Bayer Leverkusen ha nuovamente aperto […] L'articolo Il portiere Leno: “Mi hanno cercato in estate, vedremo” proviene da NewsGo.

“Mi hanno rovinato il compleanno”. 80 anni amari per Bruno Pizzul. La storica voce sportiva della Rai - e di intere generazioni - sta per tagliare un importante traguardo - ma per lui c’è stata una “brutta sorpresa” : Bruno Pizzul, la grande “voce” della telecronaca calcistica è da sempre un ciclista metropolitano. Pedala ancora il Bruno nazionale e lo fa verso il traguardo delle 80 primavere che sbocciano l’8 marzo. Ma è un compleanno davvero amaro per Bruno. Nella sua abitazione a Cormons (Gorizia) nella giornata di ieri, approfittando dell’assenza del popolare cronista sportivo e della moglie, dei ladri si sono introdotti e hanno rubato i gioielli ...

Allarme povertà a Milano : “Mi hanno licenziato e ora dormo per strada” : Allarme povertà a Milano: “Mi hanno licenziato e ora dormo per strada” A Mattino Cinque la storia di Claudio, 55enne che vive in una tenda vicino al Duomo. Continua a leggere L'articolo Allarme povertà a Milano: “Mi hanno licenziato e ora dormo per strada” è su NewsGo.

“Mi hanno sparato”. Choc per Valerio Brumotti : stavolta è stato passato il segno. Il reporter di ‘Striscia la Notizia’ si è ritrovato vittima di un vero e proprio agguato : cosa è successo e dove : Vittorio Brumotti e la sua troupe di Striscia la Notizia sono stati aggrediti (di nuovo). stavolta, però, c’è stato davvero da aver paura, perché gli assalitori non si sono limitati al solo lancio di sassi, ma hanno anche anche esploso un colpo di pistola che ha perforato la portiera dell’auto. Brumotti era a Palermo per un’inchiesta sulla droga. L’inviato di Striscia si trovava nel quartiere Zen per documentare ...

Uomini e Donne - lo sfogo di Nilufar sugli insulti choc ricevuti in rete : “Mi hanno detto che sono lurida. Piango per me e per le donne che scrivono queste cose” : “Mi sorprende la ferocia di queste donne, mi sorprende la superbia di riuscire a sentenziare sulle persone senza conoscerle, perché di sentenze si tratta mica di opinioni”. Inizia così lo sfogo della giovane Nilufar a Uomini e donne. La ragazza, diciannovenne partenopea di origini persiane, è la protagonista del programma di Maria De Filippi e come accade in questo format deve scegliere tra i vari corteggiatori. Durante la puntata di ...

“Mi hanno tolto l’utero”. La confessione choc dell’attrice. Un dolore difficile da superare - anche per una come lei abituata ad essere sempre in prima linea : sempre in prima linea, sempre senza peli sulla lingua, abituata a stupire sempre e comunque. Stavolta però, non c’entra il suo talento registico, né la sua capacità di portare allo scoperto l’anima e il cuore di un personaggio. Stavolta l’anima a nudo è la sua e il dolore difficile da capire se non impossibile. Lei è Lena Dunham che deciso di prendere il coraggio a quattro mani e parlare delle sua decisione di farsi asportare ...

“Mi scuso…”. Filippo Nardi - fiumi di lacrime all’Isola dei Famosi. Lui - famoso per essere un capriccioso e prepotente - ha scioccato i naufraghi con quelle parole che hanno fatto piangere tutti. Ma ora rischia di dover dire addio al reality. Nooooo! : È finito al televoto e ora rischia l’eliminazione. Filippo Nardi, il nobile toscano (fa parte della famiglia Nardi-Dei, conti palatini dal 1220) che aveva partecipato tanti anni fa al Grande Fratello e ora è in Honduras a fare il naufrago, è in nomination insieme a Franco Terlizzi e allo sportivo Amaurys Perez al termine della quarta puntata del reality di Canale 5. Nardi non ha preso bene la nomination: a nominarlo tutti naufraghi che avevano ...

“Mi hanno riempito di schiuma”. Aggressione choc per il noto volto della tv. Inseguito in strada da un branco di 12enni - viene prima accerchiato - poi insultato e attaccato. “Sono adirato” - commenta lui. Noi - invece - non abbiamo parole : È stato rincorso da un gruppo di ragazzini, accerchiato e, poi, preso di mira con delle bombolette spray. Uno di loro, nel frattempo, ha ripreso tutto con il cellulare. Il video, naturalmente, è stato pubblicato in rete. E anche il malcapitato vip ha usato il web per raccontare la sua terribile disavventura. “Sono stato aggredito da un gruppo di ragazzini”, racconta Francesco Nozzolino, residente a Sarno, noto volto della televisione, ospite del ...