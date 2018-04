: 'Mi hai rovinato',poi spara e lo uccide - NotizieIN : 'Mi hai rovinato',poi spara e lo uccide - CybFeed : #News #'Mi hai rovinato',poi spara e lo uccide - SoniaGrotto : ”Mi hai rovinato”, entra in azienda e spara: un morto e un ferito -

Agguato a Flero, nel Bresciano. In un capannone industriale, il titolare di una vicina azienda è stato ucciso da un uomo che ha urlato: "Mi hai". Poi hato e lo ha ucciso. Ferito un altro lavoratore, proprietario del capannone dove si è svolto il fatto e dell'auto su cui l'aggressore è fuggito dopo gli spari. Posti di blocco in tutta la zona per intercettare il suv nero e l'aggressore.(Di mercoledì 4 aprile 2018)