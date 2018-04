«Mi hai rovinato» | poi spara e lo uccide

"Mi hai rovinato" - poi gli spara e lo uccide : Spari all'interno della Sga di Fleno, in provincia di Brescia, azienda che si occupa di commercio di veicoli industriali. Secondo una prima ricostruzione, un uomo armato ha varcato l'ingresso di un ...

