Mi hai rovinato | poi gli spara e lo uccide

Brescia - killer spara agli operai in capannone : “mi hai rovinato”/ Ultime notizie - un morto alla Sga di Flero : Brescia, un uomo entra in un capannone e spara agli operai: "mi hai rovinato", ha urlato prima di uccidere un uomo e ferito un collega. Ultime notizie, omicidio alla Sga Flero: uomo in fuga(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 13:18:00 GMT)

