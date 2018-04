“Mi aveva ridotto così” | il mostro di Francesca Cipriani va a processo mentre lei è

caffeinamagazine

(Di mercoledì 4 aprile 2018)è impegnata nel reality show L’Isola dei famosi. Durante la giornata di martedì, però, avrà sicuramente pensato a dove sarebbe dovuta essere: in tribunale, a Rovigo, per testimoniare nel corso delper stalking e lesioni istituito a carico dell’ex fidanzato Marco Pavanello, ex corteggiatore di Uomini e Donne. I carabinieri hanno provato a cercareper consegnarle la notifica prevista per la sua comparizione in aula ma, per ovvie motivazioni, non sono riusciti a notificargliela., infatti, come è noto si trova in Honduras. Gli altri testimoni delhanno rilasciato regolarmente le loro dichiarazioni, fornendo la loro versione dei fatti al giudice Laura Contini che, tuttavia, ha rinviato l’udienza al prossimo 23 novembre, data in cui la stessa, presumibilmente in Italia, potrà essere ascoltata. Pavanello è stato ...