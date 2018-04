METEO 12-18 Aprile | Italia con frequente MALTEMPO | temperature in diminuzione

Allerta METEO Toscana 4/5 Aprile 2018 : Il Centro Funzionale Regionale Toscana ha emesso un avviso di criticità per: Rischio Idrogeologico Idraulico PIOGGIA: Oggi, Mercoledì, precipitazioni diffuse su tutte le province a carattere di rovescio o temporale in serata. Domani nottetempo e fino al primo pomeriggio residue precipitazioni sparse a carattere di rovescio che tenderanno a interessare le zone centro-settentrionali. Per le prossime […]

METEO Aprile 2018 : la primavera latita : Previsioni Meteo aprile 2018: siamo da poco entrati nel secondo mese di primavera, accantonate le vacanze pasquali, volgiamo lo sguardo al mese in corso. La bella stagione è iniziata piuttosto in sordina, con un susseguirsi di perturbazioni, alternate da pochi giorni di bel tempo. Solo la Santa Pasqua ha voluto concedere un assaggio di primavera a tutti gli italiani, regalando una giornata di sole su tutte le regioni della nostra penisola. Come ...

METEO Roma. Previsioni Mercoledì 4 Aprile 2018 : Meteo Roma. A Roma domani è previsto tempo stabile con piogge diffuse. Nel Lazio tempo instabile con fenomeni più intensi al pomeriggio sull’Alto Lazio. Meteo Roma. Le Previsioni per Mercoledì 4 Aprile 2018 Tempo instabile con piogge diffuse sia al mattino sia al pomeriggio; fenomeni anche in serata. Temperature comprese tra +12°C e +19°C. Meteo Lazio Condizioni di tempo instabile su tutti i settori sia nel corso delle ore diurne sia in serata. ...

METEO Roma. Le previsioni per Martedì 3 aprile 2018 : Meteo Roma. A Roma domani è previsto tempo stabile con piogge diffuse. Nel Lazio tempo instabile con fenomeni più intensi al pomeriggio sull’Alto Lazio. Meteo Roma. Le previsioni per domani Martedì 3 aprile 2018 Tempo instabile con piogge diffuse sia al mattino sia al pomeriggio; fenomeni anche in serata. Temperature comprese tra +12°C e +19°C. Meteo Lazio Condizioni di tempo instabile su tutti i settori sia nel corso delle ore diurne sia in ...

Previsioni METEO - la tendenza per la prima metà di Aprile : caldo e piogge sull’Italia [MAPPE] : 1/22 ...

Le previsioni METEO per domani - martedì 3 aprile : Si torna al lavoro, e quindi il meteo peggiora (ma meglio così, no?) The post Le previsioni meteo per domani, martedì 3 aprile appeared first on Il Post.

METEO sino a metà APRILE : TEMPORALI anche con GRANDINE in un contesto di mitezza primaverile : POSSIBILE EVOLUZIONE METEO sino A META' MESE Abbiamo scelto un titolo eloquente '... TEMPORALI anche con GRANDINE' in quanto il mese di APRILE, con il calore che ...

Le previsioni del METEO per Pasquetta - lunedì 2 aprile : La notizia che tutti stavamo aspettando: non piove! O almeno non dovrebbe The post Le previsioni del meteo per Pasquetta, lunedì 2 aprile appeared first on Il Post.

METEO sino 7 Aprile : oggi MIGLIORA - provvidenziale SOLE a Pasquetta. Poi MALTEMPO : METEO DAL 1° AL 7 Aprile 2018, ANALISI E PREVISIONE Il vortice ciclonico responsabile del MALTEMPO si sta ormai rapidamente allontanando verso l'Europa Centro-Orientale, ...

METEO sino al 13 Aprile : sbalzi termici - fasi di BEL TEMPO alternate a intensi TEMPORALI : PROBABILE EVOLUZIONE METEO 7-13 Aprile La seconda settimana di Aprile dovrebbe proporci condizioni METEO primaverili e per primaverili intendiamo un'alternanza tra fasi di ...

Le previsioni METEO per Pasqua - domenica 1 aprile : Dove pioverà e dove no, che poi è l'unica cosa che ci interessa in questi giorni The post Le previsioni meteo per Pasqua, domenica 1 aprile appeared first on Il Post.

METEO sino al 13 Aprile : PERTURBAZIONI e rischio violenti temporali - ma anche CALDO : PROBABILE EVOLUZIONE METEO 7-13 Aprile La seconda settimana di Aprile dovrebbe proporci condizioni METEO primaverili e per primaverili intendiamo un'alternanza tra fasi di ...

Previsioni METEO Aprile - dopo Pasqua iniziano le grandi piogge. Possibile colpo di coda dell’inverno a metà mese [MAPPE] : 1/6 ...