Programmi TV di stasera - Mercoledì 4 aprile 2018. Su Canale5 Barcellona-Roma : Chi l'ha visto? Federica Sciarelli Rai1, ore 21.25: Fratelli unici Film del 2014 di Alessio Maria Federici. Con Luca Argentero, Raoul Bova, Carolina Crescentini, Sergio Assisi, Miriam Leone. Trama: Pietro (Raoul Bova) è un uomo affermato che non sa più come si ama, Francesco (Luca Argentero) è un eterno ragazzino che non ha mai amato. Sono fratelli, ma hanno passato tutta la vita a desiderare di essere figli unici. Un incidente fa perdere ...

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata di Mercoledì 4 aprile 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE di mercoledì 4 aprile 2018: Elena Giordano (Valentina Pace) è stufa delle continue bugie di Alice (Fabiola Balestriere) e delle intromissioni della madre Marina (Nina Soldano) nell’educazione della ragazzina. In più la donna subisce anche una nuova avance da parte di Massimo Enriquez (Rodolfo Corsato)… In ansia per il comportamento del marito Filippo (Michelangelo Tommaso), ormai sempre più ...

Meteo Roma. Previsioni Mercoledì 4 Aprile 2018 : Meteo Roma. A Roma domani è previsto tempo stabile con piogge diffuse. Nel Lazio tempo instabile con fenomeni più intensi al pomeriggio sull’Alto Lazio. Meteo Roma. Le Previsioni per Mercoledì 4 Aprile 2018 Tempo instabile con piogge diffuse sia al mattino sia al pomeriggio; fenomeni anche in serata. Temperature comprese tra +12°C e +19°C. Meteo Lazio Condizioni di tempo instabile su tutti i settori sia nel corso delle ore diurne sia in serata. ...

BEAUTIFUL - anticipazioni puntata di Mercoledì 4 aprile 2018 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di mercoledì 4 aprile 2018: Bill (Don Diamont) fa vedere a Brooke (Katherine Kelly Lang) i dollari con il suo viso stampato sopra, che serviranno per le offerte di beneficenza… Thomas (Pierson Fodè) è molto in ansia per le condizioni di Caroline (Linsey Godfrey) e a quel punto Bill ne approfitta per rammentargli il suo dovere di padre… La sfilata di moda mare ha luogo tra l’entusiasmo del ...

Le previsioni del tempo per Mercoledì 4 aprile : Dove pioverà e dove no, insomma: che poi è l'unica cosa che interessa a tutti The post Le previsioni del tempo per mercoledì 4 aprile appeared first on Il Post.

"Autismo… te lo racconto in musica" : Mercoledì 4 aprile all'Orfeo l'arte abbatte ogni barriera : Come ogni anno, il 2 aprile si è celebrato la Giornata Mondiale della consapevolezza sulla sindrome autistica, istituita dalle Nazioni Unite nel 2007. Da quel momento in tutto il mondo si cerca di abbattere le barriere dell'isolamento e della discriminazione attraverso un'informazione capillare ad ampio spettro sulla sindrome autistica, con l'obiettivo di arrivare tanto ai ...

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di martedì 3 e Mercoledì 4 aprile 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di martedì 3 e mercoledì 4 aprile 2018: Tutta Puente Viejo è estremamente turbata per l’incendio al villaggio e per la morte della piccola Ana… La povera Julieta è distrutta dal dolore, invece Prudencio – che ha appiccato l’incendio – è pieno di sensi di colpa… Donna Francisca teme che Prudencio alla fine confesserà il suo ruolo nella storia dell’incendio delle case dei ...

UNA VITA - anticipazioni puntata di martedì 3 e Mercoledì 4 aprile 2018 : anticipazioni puntata 433 di Una VITA di martedì 3 e mercoledì 4 aprile 2018: Sara rivela a Mauro di aver sottratto il fascicolo in casa sua su ordine di Zenon e di averlo consegnato a Fernando. L’ispettore chiede spiegazioni a Teresa e le raccomanda di non fidarsi dell’uomo. Lolita aiuta Elvira a non farsi rintracciare in soffitta dal padre. Liberto ascolta la domestica parlare con Casilda di quanto è successo e chiede a Elvira ...

Verso il governo - Mercoledì 4 aprile via alle consultazioni al Quirinale : ecco il calendario : Il Quirinale ha comunicato il calendario ufficiale delle consultazioni. Partiranno mercoledì 4 aprile con l'audizione dei presidenti di Senato e Camera per concludersi nel pomeriggio di giovedì 5 aprile con quella del Movimento 5 Stelle.Continua a leggere

Il Cacciatore : anticipazioni quarta puntata di Mercoledì 4 aprile 2018 : Il Cacciatore Sei puntate dirette da Stefano Lodovichi e Davide Marengo e scritte con l’ausilio di Alfonso Sabella, colui che ha ispirato la figura di Savero Barone, il protagonista: la nuova fiction di Rai 2 Il Cacciatore, partita il 14 marzo 2018, racconta una delle pagine più spettacolari e cruente della lotta tra lo Stato e la mafia siciliana nei primi anni ‘90. A seguire le anticipazioni di tutte le puntate, aggiornate di ...

Tuffi nel blu : Nicolò Carnimeo presenta il libro 'Come è profondo il mare'. Mercoledì 4 aprile alle 18 alla Biblioteca Civica VEZ di Mestre ... : L'autore Nicolò Carnimeo, insegna Diritto della navigazione e dei trasporti nella facoltà di Economia dell'Università di Bari. Collabora con la rivista di geopolitica Limes, La Gazzetta del ...