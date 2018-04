Mentana | è uno scandalo | una vergogna

ASCOLTI TV DEL 4 MARZO - SPECIALE ELEZIONI/ Bruno Vespa ed Enrico Mentana mettono gli Oscar al tappeto : Fabio Fazio tiene bene nel prime time di Rai1 del 4 MARZO nonostante il boom degli speciali legati alle ELEZIONI politiche con Bruno Vespa ed Enrico Mentana ma non per Nicola Porro.(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 16:40:00 GMT)

Ascolti tv del 5 marzo - Speciale Elezioni/ Boom per Bruno Vespa ed Enrico Mentana - tiene bene Che tempo che fa : Fabio Fazio tiene bene nel prime time di Rai1 del 5 marzo nonostante il Boom degli speciali legati alle Elezioni politiche con Bruno Vespa ed Enrico Mentana ma non per Nicola Porro.(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 12:39:00 GMT)