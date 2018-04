Meloni | incarico a Salvini | no governicchi

Giorgia Meloni : 'Se Matteo - com'è giusto - riceverà l'incarico la Lega non può pretendere una presidenza' : Onorevole Meloni , il centrodestra tiene o c'è il rischio di andare in ordine sparso sui presidenti delle Camere? 'Noi di FdI lavoreremo sino alla fine affinchè il centrodestra resti unito. Ci siamo ...

Elezioni - la pattuglia bipartisan del doppio incarico Campidoglio-Parlamento-Regione. Da Giachetti a Meloni : Mandato part-time in vista per almeno quattro consiglieri capitolini neo-eletti in Parlamento e alla Regione Lazio. Il doppio incarico piace a destra e a sinistra, le relative poltrone anche. Ad iniziare da Roberto Giachetti, Giorgia Meloni e Stefano Fassina – rispettivamente neo-deputati rieletti di Pd, Fratelli d’Italia e Leu. Lo farà anche Michela Di Biase, approdata in Consiglio regionale grazie alle sue quasi 12.000 preferenze, la ...