Meloni a Mattarella | “L’incarico spetta a Salvini”

Governo - Mattarella chiude il primo giorno di consultazioni | Meloni : tocca al centrodestra : La leader di Fratelli d'Italia, ultima a salire al Colle dopo Casellati, Fico, gli autonomisti e il Misto: "Confido che Salvini non cada nella trappola del M5s". Grasso invece apre ai pentastellati: "Sostegno se affronta i nostri temi"

Quirinale - Consultazioni Mattarella/ Governo diretta streaming video - Gruppo Misto e Meloni : verso nuovo voto? : Consultazioni al Quirinale, Mattarella e il rebus Governo: diretta streaming video e calendario incontri oggi e domani. Di Maio e Salvini tra intese e veti: tutti gli aggiornamenti(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 16:22:00 GMT)

Mattarella consultazioni al Quirinale/ A chi l'incarico per fare il Governo - Meloni : "Indichiamo Salvini" : Mattarella, consultazioni al Qurinale: passa nelle mani del Presidente della Repubblica la patata bollente dopo le elezioni politiche. A chi affiderà l'incarico di formare un Governo?(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 16:32:00 GMT)

Giorgia Meloni : 'Diremo a Mattarella di dare l'incarico a Matteo Salvini' : Prima un'analisi del proprio risultato, comunque soddisfacente visto che è più del doppio di quello del 2013 ma, forse, un po' sotto le attese più rosee: 'Credo che abbiamo pagato il derby Forza ...

Meloni : "Chiederemo a Mattarella di dare l'incarico a Salvini" : grande la soddisfazione di Giorgia Meloni . La leader di Fratelli d'Italia osserva che 'questa elezione ci consegna una rivoluzione del panorama politico, vengono puniti tutti i partiti di governo con ...

Meloni : Chiederemo a Mattarella di dare l'incarico a Salvini : È grande la soddisfazione di Giorgia Meloni. La leader di Fratelli d'Italia osserva che "questa elezione ci consegna una rivoluzione del panorama politico, vengono puniti tutti i partiti di governo con una richiesta di grande discontinuità da parte dei cittadini". "Ho chiamato Matteo per fargli i complimenti - prosegue la Meloni - ci vedremo nei prossimi giorni. Bene Fratelli d’Italia, unico partito che ...

Meloni : diremo a Mattarella di affidare incarico a Salvini : Roma – Meloni: ci aspettiamo che anche FI chieda a Mattarella di dare incarico a Salvini Roma – Di seguito le parole di Giorgia Meloni,... L'articolo Meloni: diremo a Mattarella di affidare incarico a Salvini su Roma Daily News.

Giorgia Meloni - valanga di insulti per il selfie con Orban. Ma su Mattarella e Erdogan tutti muti : Una valanga di insulti sta travolgendo Giorgia Meloni per il selfie con Viktor Orban , primo ministro ungherese che seppur considerato 'uomo nero' è del Ppe, ergo il Partito popolare europeo con ...

Foibe : Meloni - spiace ricostruzione parziale Mattarella : Roma, 10 feb. (AdnKronos) – “Mi dispiace molto anche del Presidente della Repubblica abbia utilizzato la questione dei martiri sul confine orientale per cercare di dare un’indicazione sull’attualità”. Lo ha dichiarato nell’intervista video a Libero il candidato premier e presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.“Quello che è accaduto con le Foibe e con l’esodo Giuliano-Dalmata era un ...

Macerata - Meloni : 'Mattarella e governo pretendano scuse da Erdogan' : 'Per Erdogan quello che è successo a Macerata è un 'attacco razzista contro l'Islam'. Il presidente turco è un bieco incantatore di serpenti. Finora gli unici che hanno sparato e ucciso in Europa in ...

Giorgia Meloni contro Sergio Mattarella : 'Vergogna - non ha neppure chiamato la madre di Pamela Mastropietro' : Giorgia Meloni contro Sergio Mattarella per la terrificante vicenda di Pamela Mastropietro . Ospite di Lucia Annunziata a In mezz'ora su Rai 3, la leader di Fratelli d'Italia ha affermato: 'La madre ...

Macerata : Meloni - vergognoso che Mattarella non abbia chiamato madre Pamela (2) : (AdnKronos) - "Sono indignata per quella madre -ha insistito Meloni- perchè non sono io che dovrei telefonare a quella madre, dovrebbero essere prima di me il Presidente della Repubblica, il presidente del Senato, il presidente della Camera, il presidente del Consiglio, il ministro degli Interni che