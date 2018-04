MEDIASET-SKY La resa di Berlusconi precede quella di Bolloré

Piazza Affari promuove l'accordo tra MEDIASET e Sky : Piazza Affari promuove l'accordo tra Mediaset e Sky Il titolo del Biscione arriva a toccare +7,9%. Gli analisti promuovono a pieni voti l’intesa siglata tra Pier Silvio Berlusconi e Andrea Zappia Continua a leggere

MEDIASET chiude in forte rialzo a Piazza Affari dopo l'accordo con Sky : Il titolo del biscione ha concluso la seduta odierna con un rialzo del 6,4% a 3,31 euro beneficiando dell'intesa sullo scambio di contenuti con Sky.

MEDIASET vola in Borsa/ Rialzi del 7% dopo l'accordo con Sky su Premium. Ma Ei Towers non è coinvolta : Mediaset vola in Borsa dopo l'accordo con Sky su Premium. Anche Ei Towers trae giovamento dalla situazione. Ci sono domande aperte anche su Vivendi e Mediapro

Offerte Sky MEDIASET : come cambierà la pay tv : Rivoluzione in arrivo per il settore della pay tv in Italia grazie all’accordo, annunciato in via ufficiale, tra Sky e …

MEDIASET VOLA IN BORSA/ L'accordo con Sky su Premium fa salire le azioni del 6%. Bene anche Ei Towers : MEDIASET VOLA in BORSA dopo l'accordo con Sky su Premium. anche Ei Towers trae giovamento dalla situazione. Ci sono domande aperte anche su Vivendi e Mediapro

Accordo con Sky - per MEDIASET stimati benefici fino a 400 milioni in 5 anni : Si stimano cifre importanti per Cologno, mentre la pay tv di Zappia si andrà a porre come la vera pay tv multipiattaforma italiana, con offerte declinabili per prezzo. L'articolo Accordo con Sky, per Mediaset stimati benefici fino a 400 milioni in 5 anni è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Cosa significano le ultime mosse di Sky e MEDIASET : Quelli attorno al weekend pasquale sono stati giorni davvero intensi per quanto riguarda i grandi gruppi che operano nel settore televisivo italiano. A cominciare dalla notizia, giunta venerdì 30 marzo, sul clamoroso accordo fra Sky e Mediaset. Clamoroso perché negli ultimi dieci anni i due colossi tv si sono fatti la guerra, fra battaglie all’ultimo euro per l’acquisizione di importanti diritti come la Champions, cancellazioni di ...

