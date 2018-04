Media Brilla Mediaset in scia all' accordo con Sky

MARISA LAURITO/ Porta in scena la com Media brillante ‘Quattro donne e una canaglia’ (Ieri e oggi) : MARISA LAURITO si racconta a Ieri e oggi. In grande forma per la tournée teatrale di ‘Quattro donne e una canaglia’ . Con lei anche Corinne Clery, Barbara Bouchet e Gianfranco D’Angelo.(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 09:41:00 GMT)

'I merlu e la saetta' - comMedia comico-brillante in dialetto pitiglianese : La compagnia I Giubbonai nasce nel 1981 per portare in scena spettacoli in vernacolo pitiglianese, un dialetto di facile comprensione nel centro Italia, essendo Pitigliano un territorio di confine ...