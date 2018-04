Mazzola | “potevo portare Cristiano Ronaldo all’Inter | che bella sconfitta della Juve!”

calcioweb.eu

(Di mercoledì 4 aprile 2018) “? L’ho visto quando era un ragazzino a Lisbona, giocava coi ragazzi. L’ho conosciuto e ho pensato: questo e’ un fenomeno. Mi ero fatto dare tutto per portarlo all’Inter ma quando sono tornato a Milano, il mio presidente mi disse ‘e’ un ragazzino, che cosa vuoi che faccia…'”. Sono le parole di Sandro, oggi ospite del programma di Rai Radio1 “Un Giorno da Pecora”. “Se ho esultato per laJuve? Lami e’ dispiaciuta porca miseria, perche’ loro sono quasi come degli italiani. Non sono proprio italiani, giocano tutto in modo particolare – ha concluso un ironico– dicono che sono forti e invece non e’ vero…”. L'articolo: “potevoall’Inter, cheJuve!” ...