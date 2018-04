MAYA ANGELOU | CHI E' ? Google celebra la poetessa | nata 90 anni fa | finalista Premio

Chi era MAYA Angelou : (Foto: google.com) Maya Angelou è stata una poetessa e scrittrice afroamericana nata il 4 aprile del 1928 a Saint Louis (Missouri). Il suo nome non è legato soltanto alla sua ampia produzione letteraria, le sue vicissitudini sono talmente tante e intrecciate da poterne fare la sceneggiatura di un film. Tra i suoi scritti più famosi un’autobiografia in sette parti, 3 saggi e diverse raccolte di poesia a cui si aggiungono sceneggiature, ...

MAYA ANGELOU - CHI E'?/ La poetessa che capiva gli uomini “da come affrontano una giornata di pioggia” : MAYA ANGELOU , protagonista del Doodle di oggi, 4 aprile: chi è la protagonista dell'omaggio animato di Google, poetessa afroamericana attiva nella rivendicazione dei diritti civili(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 01:53:00 GMT)

MAYA ANGELOU : il bellissimo doodle animato di Google per ricordarla [FOTO] : 1/12 ...

Chi era MAYA Angelou : Una grande poetessa e scrittrice afroamericana oggi avrebbe compiuto novant'anni The post Chi era Maya Angelou appeared first on Il Post.