Maurizio Costanzo attacca Fedez e Chiara Ferragni per le foto del figlio Leone

Perché Maria De Filippi batte sempre Milly Carlucci? Maurizio Costanzo spiega il motivo : Il sabato sera televisivo ha una sola ‘sfida’: quella che in questo periodo vede il confronto tra i programmi di Maria De Filippi su Canale 5 ('C’è...

Maurizio Costanzo / Il debutto da attore nel ruolo di Dio : "Ho accettato perché sono tutti giovani" : MAURIZIO COSTANZO, intervistato dal quotidiano La Repubblica, parla della sua nuova sfida al cinema ma anche di politica e di qualche progetto sul futuro.(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 09:08:00 GMT)

Anticipazioni Non è L’Arena La7 - gli ospiti del 1 aprile : Maurizio Costanzo e Selvaggia Lucarelli : Massimo Giletti andrà onda anche a Pasqua. Le Anticipazioni di Non è L’Arena, su La7, per domenica 1 aprile 2018, annunciano numerosi ospiti nello studio della trasmissione. Oltre ai faccia a faccia con Maurizio Costanzo e Selvaggia Lucarelli, infatti, Giletti intervisterà anche Antonio Razzi, Emilio Fede e Vladimir Luxuria. Cosa accadrà? Anticipazioni Non è L’Arena 1 aprile: ospiti e temi Secondo le Anticipazioni a Non è ...

BALLANDO CON LE STELLE 2018/ Diretta e ospiti : la frecciatina di Maurizio Costanzo a Milly Carlucci : BALLANDO con le STELLE 2018 torna in onda oggi, sabato 31 marzo con la quarta puntata: Rocio Munoz morales e Raoul Bova saranno i ballerini per una notte.(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 19:55:00 GMT)

Maurizio Costanzo rivela perchè Maria De Filippi batte Milly Carlucci : Maria De Filippi batte Milly Carlucci: Maurizio Costanzo svela il perchè Maurizio Costanzo intervistato da La Repubblica ha svelato perchè secondo lui Maria De Filippi batte Milly Carlucci con il suo C’è posta per te ogni sabato sera. Il conduttore de L’Intervista e del suo omonimo talk ha affermato che è impossibile fare un paragone tra il people show di Canale 5 e Ballando con le stelle: il primo è un uragano di emozioni, il ...

“Ecco perché la mia Maria batte sempre Milly Carlucci” - lo dice Costanzo. Gli ascolti parlano chiaro : la ‘guerra’ del sabato sera la vince ogni volta C’è posta per te. E sul motivo Maurizio non ha dubbi : Maria De Filippi con C’è posta per te su Canale 5, Milly Carlucci con Ballando con le Stelle su Raiuno. È la ‘guerra’ del sabato sera, bellezza. La Carlucci è tornata da poche settimane con la nuova edizione del talent danzerino in cui i vip o presunti tali si mettono alla prova in pista, coadiuvati ovviamente dal professionista di turno. La De Filippi, invece, tiene compagnia agli italiani con ospiti bomba e storie ...

Parla Maurizio Costanzo : “Ecco perché mia moglie Maria batte sempre la Carlucci” : perché Maria De Filippi batte sempre Milly Carlucci: il commento di Maurizio Costanzo Tutti vogliamo sapere perché Maria De Filippi batte sempre Milly Carlucci nella sfida TV tra C’è posta per te e Ballando con le stelle. E indovinate un po? A saziare la nostra curiosità è proprio lui: Maurizio Costanzo. Recentemente l’amato conduttore coi […] L'articolo Parla Maurizio Costanzo: “Ecco perché mia moglie Maria batte sempre ...

Maurizio Costanzo Show - siparietto fetish della Venier : "Tié - piedini da baciare" : Un siparietto fetish tutto da ridere quello andato in scena giovedì sera al Maurizio Costanzo Show. Rudy Zerbi ha chiesto agli altri ospiti di mostrare il collo del piede ad Alessandra Celentano, ma non tutti...

Frizzi - il toccante omaggio al Maurizio Costanzo Show : La scomparsa di Fabrizio Frizzi va oltre la banale rivalità Rai-Mediaset. Tutti ricordano con grande affetto il conduttore, ma soprattutto l'uomo generoso e gentile che ha sempre dimostrato di essere, con...

Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio/ Da Celebrity Masterchef a Maurizio Costanzo : un rapporto che non può finire : Anna Tatangelo, protagonista nelle cucine di Celebrity Masterchef Italia 2018, questa sera sarà nel salotto del Maurizio Costanzo Show, dove avrà la possibilità di...(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 21:13:00 GMT)

“Gigi secondo me…”. La Tatangelo torna a parlare dell’ex. Ospite al Maurizio Costanzo - Anna inizia a dire la sua e chi spunta all’improvviso? Naturalmente lui : D’Alessio. E a quel punto tra i due sono scintille vere : Un colpo di scena dopo l’altro. Prima il comunicato congiunto “ci prendiamo una pausa”, poi Anna Tatangelo lascia la casa che condivideva con Gigi D’Alessio e porta con sé il figlio Andrea. Pettegolezzi, su pettegolezzi fino alle dichiarazioni della cantante di Sora che hanno scatenato le ire di Ilaria, la figlia dell’ormai ex. Poi Claudio il primogenito del cantautore ha cercato di fare da paciere, ma intanto s è beccato un rinvio a ...

Maurizio Costanzo Show - commozione per l’omaggio a Fabrizio Frizzi. Anna Tatangelo a confronto con Gigi D’Alessio : Anna Tatangelo, Maurizio Costanzo Show Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio parlano per la prima volta in pubblico della fine della loro storia. Non un faccia a faccia, ma quasi. I due si sono confrontati in collegamento telefonico durante la puntata del Maurizio Costanzo Show di stasera. Un appuntamento particolare, quello in onda nella seconda serata di Canale5, che non a caso si è aperto con un doveroso e commosso omaggio a Fabrizio ...

Giorgio Mastrota nonno. La figlia Natalia è incinta (Maurizio Costanzo Show) : Giorgio Mastrota è pronto a diventare nonno. Sua figlia Natalia, 22 anni, avuta con la showgirl Natalia Estrada, sta per entrare nel settimo mese di gravidanza e questa sera, giovedì 29 marzo, sarà insieme al suo papà al Maurizio Costanzo Show per raccontare le emozioni che stanno vivendo in casa Mastrota. Il conduttore parla in tv della gioia di avere il primo nipote, che per altro sarà quasi coetaneo di uno dei suoi zii. Il quarto figlio di ...

Maurizio Costanzo Show – Seconda puntata del 29/03/2018 – Gli ospiti. : Si rialza il sipario sul Maurizio Costanzo Show, che ritorna da questa sera su Canale 5. Ancora una volta, quindi, la Seconda serata del giovedì sarà appannaggio di Maurizio Costanzo, che alterna così la sua creatura più recente, L’Intervista, a quella più longeva. Questa, infatti, è la Seconda puntata della 34° edizione dello storico salotto televisivo, che sarà nuovamente popolato dai più vari e discussi […] L'articolo Maurizio ...