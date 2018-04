“Mattino 5 chiude? Adesso parlo io” Furia Federica Panicucci Dopo le voci delle ultime

caffeinamagazine

: Mattino 5 non chiude, un programma calcistico nelle mattine estive di Canale 5 - GLI INFORMATI -… - Glinformati : Mattino 5 non chiude, un programma calcistico nelle mattine estive di Canale 5 - GLI INFORMATI -… - SerieTvserie : Mattino 5 non chiude, un programma calcistico nelle mattine estive di Canale 5 - zazoomnews : Mattino 5 non chiude un programma calcistico nelle mattine estive di Canale 5 - #Mattino #chiude #programma -

(Di mercoledì 4 aprile 2018) “Leggo su vari blog ‘notizie bomba’ o ‘rivelazioni sconvolgenti’ che riguarderebbero la sospensione o addirittura la chiusura di ‘Mattino Cinque'”. Inizia così il post al vetriolo di. La voce era che “Mattino 5” fosse sospeso a tempo indeterminato. È la notizia circolata dalle prime ore del mattino, in seguito alla pubblicazione sul settimanale “Chi”, in edicola proprio da oggi. Poche righe sono bastate a scatenare un vero e proprio putiferio social e il pensiero è andato subito alle ruggini pubbliche tra la signora del mattino e il suo collega, Francesco Vecchi. Ma è proprioa smentire l’indiscrezione e specificare che Mediaset non ha previsto nessuna chiusura improvvisa. Il format si fermerà, questo è vero, ma solo per la regolare pausa estiva. (la foto) E il ...