Matteo Metullio | due stelle a 28 anni | il potere della libertà

(Di mercoledì 4 aprile 2018) Sarà perché è di Trieste, città di costa e di collina, di Adriatico e di Carso, maè perfettamente a suo agio con ingredienti di terra e di mare (e di montagna, beninteso). In Val Badia ha trovato il suo territorio di conquista e a soli 28si ritrova ad essere il più giovane chef bi-stellato d’Italia (è anche compagno di Elena e papà di Nicolò, un mese ad aprile). DueMichelin non arrivano per caso. La prima guadagnata nel 2013, la seconda lo scorso novembre, lo consacrano come chef innalzando la Siriola, il ristorante dell’hotel Ciasa Salares ad Armentarola (San Cassiano), a vette gourmet degne delle montagne che fanno da corona., partito da casa a 15alla volta di Falcade (Belluno) per frequentare la scuola alberghiera, approdato allo staff di Norbert Niederkofler al St.Hubertus e poi arrivato da sous chef al ristorantefamiglia Wieser, ...