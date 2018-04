Mark Zuckerberg testimonierà al Congresso degli Stati Uniti l' 11 aprile sul caso dei dati

"Via Mark Zuckerberg". Un grande azionista di Facebook chiede la testa del fondatore per reagire alla sfiducia pubblica : Una rivoluzione dentro il management di Facebook, a cominciare da Mark Zuckerberg, che dovrebbe lasciare il suo incarico. Serve un nuovo presidente per ricostruire la fiducia pubblica nell'azienda e nel suo impegno per la salvaguardia della privacy degli utenti. A chiedere il terremoto dentro Facebook è Scott Stringer, il delegato al Bilancio della città di New York, gestore di fondi con almeno 1 miliardo di dollari di azioni in ...

Facebook - Mark Zuckerberg : «Per risolvere i problemi serviranno anni» : Per risolvere i problemi di Facebook ci vorranno degli anni. Lo ha detto Mark Zuckerberg in un'intervista a Vox dopo lo scandalo Datagate. «Sarebbe bello se si potesse aggiustare tutto...

Cancellarsi da Facebook / L'operazione è più difficile di quanto si possa pensare - colpa di Mark Zuckerberg? : Cancellarsi da Facebook, operazione più difficile di quanto si possa pensare: di mezzo c'è Mark Zuckerberg? Il social network più famoso del mondo nel momento più difficile da quando è nato.(Pubblicato il Mon, 02 Apr 2018 21:12:00 GMT)

Ha perso 14 miliardi di dollari - ma Mark Zuckerberg non perde il sorriso e la voglia di festeggiare (con moglie e figlia) : "Il nostro primo seder in famiglia. Buona Pasqua". A giudicare dal sorriso nella foto, non si direbbe che Zuckerberg abbia appena perso 14 miliardi di dollari. Dopo lo scandalo Cambridge Analytica - costato a Facebook circa 80 miliardi di dollari - il ceo del social network ha postato uno scatto sul suo profilo, nel quale si mostra a tavola in compagnia della moglie e della figlia.La famiglia è riunita per celebrare il seder di Pesach: ...

Facebook è il grande inganno di Mark Zuckerberg - ma non vuoi crederci : Ancora problemi per Facebook, ancora la dimostrazione che per questa azienda gli utenti contano solo nella misura in cui possono portare guadagni. Cambridge Analytica è solo l’ultimo di una serie di inganni portati avanti da Mark Zuckerberg e gli alti dirigenti di Menlo Park. Ancora un documento trapelato che mette l’accento su quale sia realmente la strategia adottata dal social blu e probabilmente anche dagli altri. Facebook: ...

Mark Zuckerberg testimonierà davanti al Congresso : Mark Zuckerberg nel video sul caso Russiagate Si avvicina il momento in cui Mark Zuckerberg renderà conto al Congresso degli Stati Uniti di come sia stato possibile far finire i dati di 50 milioni di utenti, acquisiti attraverso Facebook, nelle mani sbagliate. Quando il Ceo aveva scelto di rompere il silenzio sul caso Cambridge Analytica, rilasciando delle interviste, si era espresso anche in merito alle audizioni: “Se mai dovessi essere la ...

Facebook - Elon Musk contro Mark Zuckerberg/ Tesla e SpaceX - pagine cancellate : sì a campagna #deletefacebook : Facebook, Elon Musk contro Mark Zuckerberg: Tesla e SpaceX pagine cancellate: sì alla campagna #deleteFacebook. Si vira su Twitter e altri social network.(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 19:40:00 GMT)

Facebook - le colpe di Zuckerberg/ Le scuse di Mark non rassicurano : Mozilla sospende pubblicità sul social : Facebook, Zuckerberg chiede scusa: “Sono il responsabile, vogliamo proteggere i vostri dati”. Il numero uno del social network attaccato anche da Jim Carrey con un ritratto al vetriolo(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 19:10:00 GMT)

Mark Zuckerberg ai giornalisti : “Ci serve più regolamentazione - come per tv e stampa” : (foto: AFP) Prima il post, poi le necessarie interviste. Il Ceo di Facebook Mark Zuckerberg, dopo giorni di agenda mediatica dominata dal caso Cambridge Analytica e da riflessioni sul ruolo della sua azienda nello scandalo di diffusione dei dati degli utenti, si è presentato davanti alla Cnn e Wired Us. La più degna variazione sul tema, rispetto a quanto già affidato al suo post pubblico, riguarda la richiesta di una maggiore regolamentazione: ...

A marzo 2018 la bufala Facebook a pagamento : falso il messaggio di Mark Zuckerberg : Si rifà sotto la bufala Facebook a pagamento anche in questo ultimo scorcio di marzo 2018, con il presunto monito lanciato da Mark Zuckerberg, suo fondatore. Nella comunicazione che accenna a diventare virale, come lo è stato già in svariate occasioni mesi fa, si invita l'utente ad inoltrare la lunga porzione testuale a 18 dei suoi contatti. La 'minaccia' continua avvisando che chi la ignorerà, nella giornata di domani alle ore 18 (da notare ...

Mark Zuckerberg : "Vogliono usarci per influenzare ancora voto" : Mark Zuckerberg è sicuro che si voglia ancora una volta sfruttare la piattaforma di Facebook per influenzare le elezioni, e lancia l'allarme in vista del voto di metà mandato in cui gli americani rinnoveranno gran parte del Congresso."Sono certo che qualcuno sta cercando di usare Facebook per influenzarle", ha detto nel corso di una intervista alla Cnn: "Sono certo che c'è una seconda edizione di tutto quello che è ...

Tutte le volte che Mark Zuckerberg ha sbagliato e si è scusato : E il futuro della piattaforma social più forte e potente del mondo è ancora tutto da decifrare. Mark Zuckerberg ha sbagliato altre volte, per sua stessa ammissione e si è scusato. Novembre 2003: ...