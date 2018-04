Marco Giallini si racconta | ' Mia moglie era tutto | non ho potuto dirle neanche ' ciao' '

Marco Giallini e la morte della moglie Loredana/ "Se n'è andata senza poterle dire ciao - per me era tutto" : Marco Giallini e la morte della moglie Loredana : l'attore compie oggi 55 anni e fa un bilancio della sua vita, dalla sua carriera alla scomparsa della madre dei suoi figli.(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 21:09:00 GMT)

Marco Giallini : “Non ho mai metabolizzato la morte di mia moglie. E’ stata tutto per me e se ne andata senza che potessi dirle ‘ciao'” : “Per me è stata tutto. La madre dei miei figli, la donna con cui sono stato per trent’anni e che, dopo essersi sentita male, se ne è andata dalla mattina al pomeriggio senza che io le abbia potuto dire neanche ‘ciao'”. A parlare così è l’attore Marco Giallini che racconta a Vanity Fair l’impossibilità di metabolizzare la morte della moglie: “La sua morte è un evento che né io né i miei figli abbiamo mai ...