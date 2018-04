Marco Giallini | “Non ho mai metabolizzato la morte di mia moglie E’ stata tutto per me e

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 4 aprile 2018) “Per me è. La madre dei miei figli, la donna con cui sono stato per trent’anni e che, dopo essersi sentita male, se ne è andata dalla mattina al pomeriggio senza che io le abbia potuto dire neanche ‘ciao'”. A parlare così è l’attoreche racconta a Vanity Fair l’impossibilità di metabolizzare ladella: “La suaè un evento che né io né i miei figli abbiamo mai. Non ne abbiamo mai parlato. Non siamo mai andati al cimitero insieme, anzi, in 7 anni, al cimitero sono andato due volte in. Le fotografie le ho a casa, ma non le guardo, non è roba per me perché lei è ovunque, nei ricordi, nelle stanze, nei viaggi a Barcellona che non farò più”. Parole che esprimono dolore, quelle di. Un dolore mai superato. Attore amato, una carriera solida (sta per uscire al cinema Io sono ...