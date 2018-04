Marchisio | “chi crede sia già finita non è uno di noi”

calcioweb.eu

(Di mercoledì 4 aprile 2018) “Sarà durissima ma faremo di tutto per provarci. E chiche sia giàè perché non è uno di noi”. Il centrocampista della Juventus Claudionon alza bandiera bianca malgrado la sconfitta casalinga per 3-0 di ieri sera contro il Real Madrid nell’andata dei quarti di finale di Champions League. “Il gol di Cristiano una magia. L’ applauso dello Stadium un gesto bellissimo che rende fieri. FORZA JUVE! Lo diciamo forte, lo diciamo con orgoglio!”, aggiunge il ‘Principino’ su Twitter. (AdnKronos) L'articolo: “chisia giànon è uno di noi” sembra essere il primo su CalcioWeb.