Marchisio | ' Chi crede che sia finita non è uno di noi'

Marchisio : “chi crede sia già finita non è uno di noi” : “Sarà durissima ma faremo di tutto per provarci. E chi crede che sia già finita è perché non è uno di noi”. Il centrocampista della Juventus Claudio Marchisio non alza bandiera bianca malgrado la sconfitta casalinga per 3-0 di ieri sera contro il Real Madrid nell’andata dei quarti di finale di Champions League. “Il gol di Cristiano una magia. L’ applauso dello Stadium un gesto bellissimo che rende fieri. FORZA JUVE! ...

Juventus-Real Madrid - probabili formazioni e ultimissime : dubbio Marchisio-Bentancur. Bale dal 1'? : Juventus-Real Madrid, probabili formazioni E ultimissime- Tutto pronto per il calcio d’inizio della super sfida di stasera tra Juventus e Real Madrid. Massimiliano Allegri è stato molto chiaro alla vigilia: “Servirà una Juventus attenta, concentrata e sempre in partita”. Unico dubbio di formazioni per il tecnico bianconero. Ballottaggio Marchisio-Bentancur per sostituire Pjanic squalificato. Spazio al […] L'articolo ...

Juve - Shade a CM : 'Allegri sbaglia con Marchisio - Buffon smette solo con la Champions. Su Bene ma non Bonucci...' : Shade, è come Peter Pan nel mondo della musica: un bimbo che lotta per i bimbi e con i bimbi, con le armi a propria disposizione: calcio e musica, le due grandi passioni. Da qui siamo partiti nell'...

Calcio amarcord : Marchisio punisce il Diavolo - rivivi Juventus-Milan 2-0 del 2011 : La squadra di Conte conquista contro il Milan un successo che vale il primato in classifica. Il goleador è il centrocampista bianconero

Marchisio : “con Mondonico derby speciale” : “Un uomo generoso, ribelle, mai banale. Hai contribuito a rendere il derby una partita speciale. Ciao mister“. E’ il ricordo di Emiliano Mondonico di uno juventino doc, Claudio Marchisio, con un messaggio su Instagram. L'articolo Marchisio: “con Mondonico derby speciale” sembra essere il primo su CalcioWeb.

