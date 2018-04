Manca personale per aiutare disabile - udienza sulle scale a Palermo : Palermo, 4 apr. (AdnKronos) – Manca il personale autorizzato per fare funzionare il montascale e un disabile costretto sulla sedia a rotelle non può raggiungere l’aula di udienza. Alla fine, è il giudice a raggiungere il portatore di handicap e a celebrare l’udienza sulla scale. E’ accaduto questa mattina in un ufficio distaccato del tribunale di Palermo, in via Donizetti, dove un disabile si è presentato in udienza per ...

Palermo : Manca personale per aiutare disabile e giudice celebra udienza sulle scale (2) : (AdnKronos) - "Trovo scandaloso che in un ufficio del tribunale di Palermo venga negato di fatto l'accesso ai portatori di handicap e che ci si debba affidare alla buona volontà dei giudici che si deve sostituire alle gravissime carenze istituzionali". Bisagna ha annunciato che scriverà al President

Pasquetta di vergogna : Manca il personale Palazzo Ducale chiuso : D omanda. Noi amiamo ritenerci il Paese più bello del mondo, di certo siamo il più ricco giacimento di attrazioni culturali, artistiche e naturali , anche se non è vero che metà del patrimonio Unesco è in Italia, è una buffa fake news a cui amiamo ...

"Cercasi operai disperatamente" : nelle fabbriche Manca il personale specializzato : Aziende che cercano operai specializzati senza trovarli. Sembra un paradosso e invece, nell'Italia ancora alle prese con la crisi, è una realtà. A Padova, una storica azienda trattori ha cercato per...

Venezia - in tribunale Mancano giudici e personale : “Stop per sei mesi alle udienze preliminari” : Non ci sono giudici, manca il personale, e il presidente del tribunale di Venezia assume una decisione drastica. Stop per sei mesi alle udienze preliminari, ovvero per la comparsa di imputati, difensori e parti lese davanti al giudice che esamina richieste di rinvio a giudizio o di riti alternativi. Il provvedimento del presidente Manuela Farini non è immediatamente esecutivo, ma dovrà passare al vaglio del consiglio giudiziario e poi del ...

ImMancabili rimodulazioni Tre Italia : quanto aumenta ogni offerta dal 24 marzo - link verifica personale : Non erano state comunicate immediatamente, ma ecco giungere le rimodulzioni Tre Italia con un aumento della spesa telefonica mensile al pari di quella annuale, dopo l'obbligato ritorno alla fatturazione per mese solare appunto, imposta dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172. In un primo momento, l'operatore mobile non aveva comunicato nessuna spesa maggiorata ai suoi clienti ma in una campagna SMS partita proprio oggi 16 febbraio, ecco la brutta ...