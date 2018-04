Manca personale per aiutare disabile | udienza sulle scale a Palermo

meteoweb.eu

(Di mercoledì 4 aprile 2018), 4 apr. (AdnKronos) –ilautorizzato per fare funzionare il montae uncostretto sulla sedia a rotelle non può raggiungere l’aula di. Alla fine, è il giudice a raggiungere il portatore di handicap e a celebrare l’sulla. E’ accaduto questa mattina in un ufficio distaccato del tribunale di, in via Donizetti, dove unsi è presentato inper costituirsi parte civile in un processo per aggressione. A raccontare l’episodio è l’avvocato Giorgio Bisagna, che difende il portatore di handicap. “Il mio cliente si doveva costituire parte civile in un processo per una aggressione che aveva subito – spiega Bisagna all’Adnkronos – ma per raggiungere i locali del giudice di pace di via Donizetti, bisogna utilizzare un monta. Però non c’era nessuno ...