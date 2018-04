Mamme | 600 euro al mese per asilo e baby sitter con il contributo Inps

Blastingnews

(Di mercoledì 4 aprile 2018) Tra le misure in aiuto alle famiglie con prole, per il triennio 2013/2015 fu introdotto in via sperimentale il voucher per pagare il servizio di unao per il pagamento delle rette degli asili della rete pubblica o di quella privata accreditata. Una possibilità per legiunte al termine del congedo di maternità ed estesa fino agli undici mesi successivi, quelli del congedo parentale classico e rispetto al quale i voucher sono alternativi. Questo voucher negli anni ha subito diverse modifiche normative, soprattutto riguardo al campo di applicazione della misura che nel 2016 per esempio, fu estesa anche alle lavoratrici autonome. La misura è ancora oggi in vigore, confermata per il biennio 2017/2018 e l’con un nuovo messaggio ha cercato di spiegarne i contenuti e le novità in vista del termine ultimo per la presentazione delle domande del prossimo 31 ...