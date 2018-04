Malattie croniche | un formaggio è in grado di prevenirle

Malattie renali croniche e Malattie cardiovascolari - la Campania tra le regioni maggiormente a rischio : Domani e fino a lunedì 26 marzo (dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19) visite mediche gratuite al centro commerciale Ipercoop – Quarto Nuovo. A scendere in campo sono i medici della NephroCare, l’obiettivo è quello di scovare in maniera precoce le malattie renali e cardiovascolari, permettendo a chi ne soffre (spesso in maniera inconsapevole) di iniziare per tempo un adeguato percorso di cura. La decisione di portare avanti questa campagna ...

Sanità - Tdm : “Malattie croniche big killer - ma il piano è stato recepito solo da 5 Regioni” : Le malattie croniche in Europa sono responsabili dell’86% di tutti i decessi e di una spesa di circa 700 miliardi di euro l’anno. In Italia sono quasi 24 milioni le persone che soffrono di una o più di queste patologie. Il nostro Paese un anno e mezzo fa ha messo a punto il piano nazionale delle cronicità, ma l’attuazione “va a rilento. Attraverso l’intesa di settembre 2016 tutte le Regioni e Province autonome si ...

Salute : l’obesità della madre associata a Malattie croniche nei figli : L’obesità può impattare sull’individuo fin dal suo concepimento: “L’obesità materna costituisce un serio problema che si associa ad esiti avversi sia materni sia perinatali: aumenta, infatti, i tassi di aborto e le complicanze ostetriche e neonatali con conseguente riduzione del tasso di nascita di bambini in buona Salute. Oltre alle conseguenze negative per la madre, l’obesità rappresenta un importante fattore di ...

Latte materno : previene asma e Malattie croniche - al centro di studi per nuovi modelli alimentari : Il Latte materno come chiave di volta per scoprire il rapporto tra alimentazione e salute, come indispensabile nutrimento nei primi 1000 giorni di vita del neonato, come elemento fortemente impattante sulla riduzione dei costi sanitari: sono solo alcune delle ricerche che verranno presentate a Parigi il prossimo 22 e 23 marzo durante il 13° Simposio Internazionale sull’Allattamento al seno e sulla Lattazione di Medela, azienda svizzera leader ...

Malattie infiammatorie croniche : un workshop per capirne l'impatto : "Il w orkshop di economia e farmaciè un progetto innovativo di ricerca e formazione, nato con l'obiettivo di creare in Italia un modello di lavoro basato sugli standard del Core model health ...

Tumori e Malattie croniche : diabete e patologie cardiache tra le più pericolose - ne raddoppiano il rischio : Tumori e malattie croniche, quale legame? Sembra che più di un quinto dei nuovi casi di tumore e un terzo delle morti sono provocati da esse, dal diabete all’insufficienza cardiaca. Lo afferma uno studio pubblicato dalla rivista Bmj, secondo cui l’esercizio fisico ha pero’ un impatto positivo anche su questi fattori. La ricerca, opera delle Università del Texas e della China Medical university di Taiwan ha osservato i dati di ...

Tumori : le Malattie croniche potrebbero aumentare il rischio cancro : Una ricerca pubblicata sul British Medical Journal, condotto da Xifeng Wu del dipartimento di Epidemiologia della University of Texas a Houston, ha rilevato che le malattie croniche come diabete o problemi cardiovascolari potrebbero determinare oltre 1/5 dei nuovi casi di tumore e oltre 1/3 dei decessi per cancro: di conseguenza le malattie croniche potrebbero avere lo stesso peso dei 5 fattori di rischio cancro (fumo, sedentarietà, ...