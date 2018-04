Macerata | terremoto di magnitudo 4 a Muccia | sciame sismico

Terremoto nel Centro Italia - nuove scosse in provincia di Macerata : Terremoto nella notte in provincia di Macerata . I sismografi dell'Ingv hanno rilevato un Terremoto di magnitudo 4.0, con epi Centro nell'area di Muccia. A questa prima scossa...

TERREMOTO OGGI/ INGV ultime scosse : Macerata - sisma M 3.4 avvertito tra Umbria e Marche (oggi - 27 marzo) : TERREMOTO OGGI , 27 marzo 2018: una forte scossa di magnitudo 3.4 sulla scala Richter si è verificata nella notte in provincia di Macerata . (dati INGV , aggiornamento in tempo reale)(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 09:30:00 GMT)

Terremoto nel Centro Italia - scossa di magnitudo 3.4 tra Macerata e Perugia : La terra ha tremato al confine tra Umbria e Marche, la scossa di Terremoto è stata avvertita dalla popolazione ma fortunatamente non si registrano danni a persone o cose.Continua a leggere

Macerata - terremoto all’alba : scossa di magnitudo 3 : L'evento sismico nelle zone già pesantemente colpite dai terremoti del Centro Italia. La scossa avvertita dalla popolazione ma non si registrano danni a persone o cose.Continua a leggere

Scossa di terremoto nelle Marche - epicentro in provincia di Macerata : I comuni più vicini all' epicentro sonoquelli di Muccia, Pievebovigliana, Fiordimonte, Serravalle diChienti e Monte Cavallo.

Scossa di terremoto nelle Marche - epicentro in provincia di Macerata : Scossa di terremoto nelle Marche , epicentro in provincia di Macerata I comuni più vicini all’ epicentro sonoquelli di Muccia, Pievebovigliana, Fiordimonte, Serravalle diChienti e Monte Cavallo. Continua a leggere

TERREMOTO OGGI/ INGV ultime scosse : Marche - sisma M 2.7 in provincia di Macerata (21 marzo 2018 - ore 13.05) : TERREMOTO OGGI , 21 marzo 2018 : dati INGV , ultime scosse e notizie. Marche , sisma di magnitudo 2.7 in provincia di Macerata . Gli aggiornamenti sull'attività sismica(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 13:05:00 GMT)

Terremoto oggi a Macerata / Ultime scosse INGV : sisma M 2.9 e 3.5 - sciame a Muccia (ore 9.50 - 9 marzo 2018) : Terremoto oggi a Macerata , INGV Ultime scosse : sciame sismico a Muccia e Pievetorino, sisma M2.9 e M3.5 tra giovedì 8 marzo e oggi 9 marzo . La terra trema ancora, non ci sono danni(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 09:45:00 GMT)

La terra trema in provincia di Macerata : decine di scosse di terremoto - più forte di magnitudo 3.5 : Lo sciame sismico, caratterizzato per lo più da sommovimenti di magnitudo attorno al 2, ha come epicentro la zona compresa tra Muccia, a circa 12 chilometri da Camerino, Monte Cavallo e Petriolo