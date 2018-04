M5S vuole abolire i vitalizi che costano “190 milioni l’anno” Ma i conti sono giusti?

Saipem - Buffagni (M5S) : “Governo non legittimato vuole rinnovare cariche con ultimi dei renziani. Ora scatto d’orgoglio” : “rinnovare le cariche di Saipem in solitario è un precedente negativo”. Ma soprattutto: “Serve uno scatto di orgoglio da parte di un governo che da un lato non difende gli asset strategici e dall’altro, senza legittimazione popolare, corre da solo a rinnovare governance pubbliche con gli ultimi dei ‘renziani”. Mentre a Roma iniziano le consultazioni del Colle in vista della formazione del governo, il grillino ...

Meno della metà degli elettori M5S vuole andare al governo con la Lega : Con l’avvio delle consultazioni al Quirinale, la ricerca di una soluzione per la nascita di un nuovo governo è nelle mani del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L’Istituto Demopolis, diretto da Pietro Vento, ha analizzato gli orientamenti degli elettorati dei due partiti usciti vincitori dalle urne e che si contendono oggi Palazzo Chigi: i 5 Stelle e la Lega. La soluzione preferita dal 46% di chi ha votato ...

Il Pd conferma : “Mai un accordo con il M5S - Di Maio vuole solo occupare poltrone” : Intervistato da Fanpage.it, Andrea Romano, deputato del Pd, conferma che il suo partito non sosterrà un governo guidato dal M5s. "Di Maio vuole solo occupare una poltrona - attacca Romano -. Credo abbia già l'accordo con la Lega, ora vuole precostituirsi un alibi per salvarsi la faccia" in vista dell'alleanza con il Carroccio.Continua a leggere

'L'M5S vuole andare al governo con Di Maio premier' - Toninelli - : Roma, 3 apr. , askanews, 'Noi vogliamo andare al governo del Paese con Luigi di Maio premier e un programma chiaro da attuare, a partire dal tagli ai costi della politica, dei vitalizi, lotta alla corruzione, lavoro e fisco'. Lo ha dichiarato, parlando a Montecitorio,il capogruppo M5s al Senato Danilo Toninelli. 'Penso che questo sia …

Nel Pd continua a crescere la fronda di chi vuole il dialogo con il M5S : La conta fra dialoganti e aventiniani nel Partito democratico è già partita e ci si interroga su quale sarà il rapporto di forza da qui alla fine delle consultazioni al Quirinale, quando i dem saranno chiamati a esprimersi su un eventuale governo a trazione M5s. La linea dell'opposizione a tutti i costi patrocinata da Matteo Renzi ha retto fino ad oggi, ma cresce la fronda interna di chi, come i ministri ...

Il 58% degli elettori del M5S vuole la Lega - il 18% il Pd - : Secondo quanto riporta il Corriere della sera in edicola, il 58% degli elettori del Movimento 5 stelle vorrebbe l'accordo con la Lega di Matteo Salvini. È quanto emerge dall'ultimo sondaggio di Nando ...

Marine Le Pen benedice il governo Lega-M5S : “Se lo vuole Salvini è la soluzione giusta” : Marine Le Pen benedice il governo Lega-M5s: “Se lo vuole Salvini è la soluzione giusta” “Tra i due partiti ci sono differenze anche profonde, ma credo che entrambi condividano il desiderio di restituire agli italiani la libertà di decidere” Continua a leggere

Marine Le Pen 'benedice' l'ipotesi di un governo targato Lega e M5S : 'Se lo vuole Salvini è la soluzione giusta' : Madame Le Pen, cosa significa per lei il successo in Italia della Lega, un partito che è vostro alleato in Europa e con il quale condividete tante battaglie e tanti valori politici? Rappresenta una ...

Nomine - M5S vuole riformare CDP : 'Azzeriamo i vertici' : Andrea Roventini, candidato M5S al ministero dell'Economia, ha delineato il futuro proprio di CdP. 'Cassa Depositi e Prestiti , CDP, raccoglie il risparmio postale degli italiani e che può diventare ...

Nel Pd - nonostante tutto - c'è ancora chi vuole dialogare con il M5S : Lo scontro interno al Partito democratico tra vecchia guardia renziana e non renziani, sta trovando in queste ore un nuovo terreno di scontro: l'aut aut dei grillini sulle presidenze di Camera e ...

Lega-M5S - duello su voti governo - Salvini : 'M5S cerchi 90 voti'. Di Maio : 'Vuole voti Pd-Fi?' : Io al Colle vado da solo . Così ha scelto il centrodestra, per la prima volta va bene così...poi vediamo...". Così Matteo Salvini , parlando al Senato, conferma che il centrodestra andrà alle ...