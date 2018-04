M5s | Di Maio | contratto per governo con Lega? “Salvini con noi” Berlusconi | ira per

Grillo - colpo di scena : così potrebbe isolare Di Maio e riprendersi il M5s Video : Da più parti, tra i cronisti che seguono le vicende della politica, arrivano segnali che ipotizzano l'esistenza di due anime tra loro contrapposte all'interno del Movimento Cinquestelle, il partito che alle elezioni dello scorso 4 marzo ha indubbiamente conto un risultato positivo. Domani inizieranno le consultazioni al Quirinale e #Luigi Di Maio, leader dei pentastellati, si presentera' di fronte al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ...

Governo : Di Maio - no a Mister X a p.Chigi - guida spetta a M5s : Roma, 3 apr. (AdnKronos) – “Salvini dice ‘io non sono attaccato all’idea di fare il premier’. Io vorrei vedere se Salvini col 32% farebbe lo stesso discorso che fa col 17%… Siamo in condizioni diverse”. Lo ha detto Luigi di Maio a Di Martedì. Quanto all’idea di un nome terzo, rispetto a Di Maio e Salvini, il leader M5S osserva: “Seguendo la linea del Mister X che va a palazzo Chigi cadremmo ...

Di Maio a assemblea M5s : come in Germania patto di governo scritto : Roma, 3 apr. , askanews, 'Faremo ciò che abbiamo detto in campagna elettorale: proporremo un contratto di governo come si fa in Germania, si fa ciò che c'è scritto, quello che non c'è scritto non si ...

Governo - Taverna (M5s) : “Di Maio premier o nulla? È quello che ci hanno detto 11 milioni di elettori” : “Di Maio premier o nulla? È quello che ci hanno detto 11 milioni di elettori alle urne. Abbiamo preso il 32% con un candidato premier e con un programma, noi vogliamo rispettare il voto degli italiani”. Così la vicepresidente del Movimento 5 stelle al Senato Paola Taverna arrivando all’assemblea congiunta M5s L'articolo Governo, Taverna (M5s): “Di Maio premier o nulla? È quello che ci hanno detto 11 milioni di ...

Governo : Marcucci - da Pd no a M5s - proposta Di Maio irricevibile : Roma, 3 apr. (AdnKronos) – “Il Pd, coerentemente con le decisioni assunte in direzione, dirà al presidente Mattarella che non siamo disponibili ad alcun Governo che abbia Di Maio o Salvini come premier. La proposta del leader 5 stelle è ovviamente irricevibile”. Lo dichiara il capogruppo del Pd a Palazzo Madama, Andrea Marcucci. L'articolo Governo: Marcucci, da Pd no a M5S, proposta Di Maio irricevibile sembra essere il primo ...

M5s - Di Maio e le consultazioni : aperture a Lega e a Pd. «Ma Forza Italia resti fuori» : Il leader dei Cinquestelle sta per manifestare pubblicamente, subito a «Di Martedì», la posizione del Movimento: governo guidato da lui e senza alcuna collaborazione con Berlusconi

Schifani (FI) : “Abbiamo battuto il M5s - è impossibile che Di Maio faccia il premier” : Renato Schifani, ex presidente del Senato, rieletto a Palazzo Madama dichiara che Forza Italia non ha intenzione di appoggiare un esecutivo targato Cinquestelle: "La legge elettorale prevede una parte proporzionale e una parte di coalizione. E la nostra coalizione ha battuto il M5S. Quindi il premier sarà essere espressione del centrodestra, non può essere certo Luigi Di Maio".Continua a leggere

Di Maio : “Chi è in ufficio presidenza rinunci a doppio stipendio come M5s. Carfagna e Rosato i primi a seguirci” : Un appello perché tutti seguano l’esempio del Movimento 5 stelle sul taglio alle indennità e il riconoscimento dei primi segnali dagli altri partiti: la forzista Mara Carfagna e il dem Ettore Rosato in primis. Luigi Di Maio, capo politico del M5s, ha pubblicato un articolo sul Blog delle Stelle in cui parla del taglio ai costi della politica e parte proprio dalla rinuncia al doppio stipendio da parte dei componenti 5 stelle degli uffici di ...

'L'M5s vuole andare al governo con Di Maio premier' - Toninelli - : Roma, 3 apr. , askanews, 'Noi vogliamo andare al governo del Paese con Luigi di Maio premier e un programma chiaro da attuare, a partire dal tagli ai costi della politica, dei vitalizi, lotta alla corruzione, lavoro e fisco'. Lo ha dichiarato, parlando a Montecitorio,il capogruppo M5s al Senato Danilo Toninelli. 'Penso che questo sia …

