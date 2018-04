Lutto nel calcio | è morto Ray Wilkins

Lutto nel giornalismo piemontese : è morto improvvisamente Mauro Pianta : Una tragedia improvvisa, che ha stroncato un personaggio noto del giornalismo piemontese. Questa mattina, alle Molinette di Torino, è morto Mauro Pianta. Il decesso, a seguito di arresto cardiaco, è ...

Lutto nel ciclismo - Ilaria Rinaldi trovata morta in casa : Lutto nel ciclismo, Ilaria Rinaldi trovata morta in casa Un Lutto ha colpito il mondo del ciclismo. Ilaria Rinaldi, ex campionessa Under 23 di ciclocross prima di passare al professionismo fino al 2010, è stata trovata morta nella propria abitazione di Gambassi Terme, alle porte di Firenze. A 33 anni era una delle migliori esponenti […]

“Stavolta è morto davvero”. Lutto nel mondo della tv. Già qualche tempo fa - per errore - era stata annunciata la sua scomparsa - ma ora a darne la conferma è la sua (numerosa) famiglia. Una notizia che rattrista moltissimo : Dopo una serie di attacchi di cuore che lo hanno costretto a vivere per diverso tempo su una sedia a rotelle, è morto. A dare la triste notizia della inaspettata scomparsa dell’attore venuto a mancare all’età di 89 anni, è la sua famiglia. Il noto attore Bill Maynard, famoso soprattutto per aver interpretato il ruolo d Claude Jeremiah Greengrass nel popolare show tra il 1992 e il 2000, se ne è andato. L’attore aveva anche lavorato in famosi show ...

morto lui - il mito. Lutto nel calcio : Lutto nello sport italiano: muore a soli 36. Aveva da poco strappato quel titolo mondiale così prestigioso, poi quel malore improvviso e l'inutile corsa in ospedale: 'Perdiamo un grande sportivo e un ...

Grave Lutto nel mondo del calcio : è morto lui - il mito. Dopo aver lottato 7 anni contro una malattia terribile che non gli ha dato scampo - si è spento. Ma non si è mai arreso al male. “Il calcio mi ha dato la forza” - ripeteva sempre. Addio - leggenda : lutto nel mondo del calcio, è morto lei, che era leggenda. Icona. Personaggio nazional-popolare amato e rispettato da tutti. Uno “pazzo” nel senso buono del termine. Uno che diceva “Il mio migliore amico è il pallone”. Emiliano mondonico, storico allenatore, si è spento all’alba di giovedì 29 marzo a Milano, dove era ricoverato da alcuni giorni per il riacutizzarsi della malattia che lo tormentava da sette anni. mondonico aveva compiuto 71 anni ...

Lutto in casa Inter : se ne va Pierluigi Casiraghi - nel club dal 2000 - e con tante 'scoperte' alle spalle - : ... ma prima di tutto è stato un faro, una guida, un'ispirazione per chi lavorava in un club che centodieci anni fa è stato fondato da uomini come lui, operosi, orgogliosi e aperti al mondo. Aveva un ...

Lutto nello sport italiano : muore a soli 36. Aveva da poco strappato quel titolo mondiale così prestigioso - poi quel malore improvviso e l’inutile corsa in ospedale : “Perdiamo un grande sportivo e un altrettanto grande uomo e amico” : Una vera tragedia ha colpito a soli 36 anni uno sportivo di grande valore. Lo sportivo è stato colto da un malore ieri mattina, mentre si trovava a Santa Margherita Ligure per accompagnare un amico a una regata. Trasportato d’urgenza all’ospedale di Savona, non è riuscito a superare l’intervento chirurgico cui è stato sottoposto, sembra, a causa di un aneurisma. Si è spento così, prematuramente, Riccardo Cesini, ex pallanuotista ...