Luce verde per Chipotle Mex Grill

Luce verde per Banca Carige : Brilla la Cassa di Risparmio di Genova e Imperia , che passa di mano con un aumento del 2,44%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini ...

Luce verde per Mettler-Toledo International : Effervescente Mettler-Toledo International , che scambia con una performance decisamente positiva del 3,29%. La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella dello S&P-500 ,...

Luce verde per Technipfmc : Seduta decisamente positiva per Technipfmc , che tratta in rialzo del 3,22%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Technipfmc evidenzia un andamento più marcato rispetto alla ...

Luce verde per Sogefi : Brillante rialzo per la società di componentistica per l'industria dell'auto , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,84%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra ...

Intesa Sanpaolo in Luce verde. Credit Suisse resta bullish : La banca elvetica ritiene che eventuali debolezze legate all'incertezza politica in Italia potrebbero essere un'opportunità di investimento se si assisterà alla formazione di un Governo moderato tra ...

Luce verde per H&R Block : Prepotente rialzo per H&R Block , che mostra una salita bruciante del 12,09% sui valori precedenti. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dello S&P-500 . Al momento, ...

Luce verde per EI Towers : Brillante rialzo per la società di infrastrutture per le comunicazioni , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,07%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base ...

Luce verde per Bio On : Ottima performance per Bio On , che scambia in rialzo del 2,37%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si nota che Bio On mantiene forza relativa positiva in ...

Luce verde per VF Corporation : Vigoroso rialzo per l' azienda di abbigliamento statunitense , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,61%. Lo scenario su base settimanale di VF Corporation ...

Luce verde per Coca Cola HBC : Ottima performance per il più grande imbottigliatore dei prodotti a marchio Coca Cola , che scambia in rialzo del 2,88%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del ...

Luce verde per Old Mutual : Effervescente Old Mutual , che scambia con una performance decisamente positiva del 3,17%. Il confronto del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Old ...

Luce verde per S.S. Lazio : Prepotente rialzo per S.S. Lazio , che mostra una salita bruciante del 2,70% sui valori precedenti. La tendenza ad una settimana di S.S. Lazio è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB . Tale ...

Luce verde per Cardinal Health : Vigoroso rialzo per Cardinal Health , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 5,28%. Il confronto del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore ...

Luce verde per Scottish Mortgage Investment Trust : Protagonista Scottish Mortgage Investment Trust , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 3,79%. La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello ...