L' orgoglio del Benevento si abbatte sul Verona di Pecchia

Davide Casaleggio : “Intese? Volontà popolare sia rispettata. Di Maio? Mio padre sarebbe orgoglioso del metodo” : “Intese per il governo? Delle soluzioni se ne sta occupando Luigi Di Maio e sta gestendo questo momento in maniera impeccabile. Per il resto la mia unica valutazione è che mi auguro che la Volontà popolare venga rispettata”. A una settimana dall’elezione del primo presidente M5s della Camera e alla vigilia delle consultazioni con il Quirinale, parla il figlio del cofondatore M5s Davide Casaleggio. E, intervistato dal Corriere ...

Masai Ujiri - orgoglioso figlio dell'Africa : L'infanzia del futuro GM dei Raptors è pura cronaca africana, anche se per sua fortuna manca l'elemento povertà: la famiglia Ujiri appartiene infatti a quella media borghesia formatasi grazie alla ...

Torino : “Intervento storico” - bimbi salvati. Avevano ingerito soda caustica - poi la disperata corsa in ospedale e il vero e proprio colpo di genio dell’équipe medica : “Non era mai stata fatta una cosa simile su corpi così piccoli”. Un orgoglio tutto italiano : Questa è una di quelle storie che fanno bene, soprattutto perché viene dall’Italia ed esalta la sanità pubblica. Un innovativo intervento ha salvato la vita a due fratellini di 4 e 5 anni, che per errore Avevano bevuto soda caustica procurandosi una grave esofagite. Il tutto è stato eseguito alla Città della Salute di Torino. Per la prima volta su pazienti così piccoli e debilitati si è proceduto alla rimozione dell’esofago ...

L'orgoglio non basta : Cristian Barletta-Meta 1-3 Biancorossi ko in gara-1 della semifinale playoff : La cronaca- Primo tempo al via a ritmi subito elevati. Al 3' Paganini in estirada salva sull'incursione di Musumeci: Capuano blocca. Lo stesso numero 8 biancorosso va al tiro due giri di lancette ...

Viterbese-Livorno 1-3 Alla Viterbese l'orgoglio della ripresa non basta. E' Murilo show : Pulidori, Sambo, Borghese, Bresciani, Bruno, Gemmi, Kabashi, Perez, Manconi, Montini Viterbese-Livorno, presentazione del match Buona serata amici di SuperNews, e benvenuti Alla cronaca diretta live ...

Salvini : "orgoglioso della lealtà e compattezza del centrodestra" : Il centrodestra è la forza politica più votata dagli italiani e che più di altri ha dimostrato sensibilità, ragionevolezza e buon senso in questo Parlamento", ha concluso. "Ripartiamo dal nostro ...

Usa - George Clooney alla marcia degli studenti contro le armi : 'Mi rendete di nuovo orgoglioso del mio Paese' : Il fatto che nessun adulto parlerà sul palco a Washington è un potente messaggio al mondo che se noi non facciamo qualcosa contro la violenza delle armi da fuoco allora lo farete voi', aggiunge. La ...

La Juventus orgogliosa del suo muro : 'Con questi due non si passa!' : TORINO - Avere la miglior difesa del campionato , 15 reti incassate nelle 29 gare giocate finora, non è certo una novità per la Juventus , ma terminare 10 partite di fila mantenendo la porta inviolata ...

L'orgoglio di Daniel Vavra : "Kingdom Come : Deliverance verrà utilizzato in un corso di storia all'università" : Per quanto non si tratti esattamente di una produzione in tutto e per tutto AAA, Kingdom Come: Deliverance è indubbiamente una delle uscite più importanti di questo inizio 2018. Mentre nel nostro editoriale ci chiediamo se si tratti di un gioco che forse non meritiamo, una interessante curiosità non può che sottolineare la cura che gli sviluppatori hanno riposto nella ricreazione, dal punto di vista storico, del setting.Come segnalato da ...

Tom Brady e la lotta della mamma col cancro : «orgoglioso di lei» : «Mia mamma è una donna meravigliosa che, nonostante la malattia, non ha mai perso la sua positività: siamo tutti orgogliosi di lei». Tom Brady parla da figlio e non da fenomeno del football: stavolta, infatti, la «campionessa» è sua madre Galynn che negli ultimi due anni ha combattuto contro un tumore al seno: «Ha finito i trattamenti e sta davvero bene», ha dichiarato il quarterback americano a People in occasione della presentazione del suo ...

Antonio Di Maggio : 'Tolleranza zero contro chi ci insulta. Ai vigili dico di tornare ad essere orgogliosi della divisa' : Inoltre c'è un'iniziativa politica per spingere sul governo affinché sblocchi l'assunzione di ulteriore mille agenti. Un'iniezione per noi fondamentale. Si tratta di persone molto motivate che se ...

Arsenal-Milan 3-1 - una resa da guerrieri : rossoneri sulla strada della rinascita. Gattuso : “Sono orgoglioso. Su Donnarumma…” : Arsenal-Milan 3-1- Un 3-1 che non ammette repliche, ma che maschera ciò che è accaduto realmente sul campo. Il Milan ha creduto fortemente nel miracolo, specie dopo il vantaggio. Poi un rigore piuttosto discutibile ha spalancato le porte alla rimonta londinese, vanificando le speranze degli uomini di Gattuso. E’ stato comunque un Milan cattivo, arrembante […] L'articolo Arsenal-Milan 3-1, una resa da guerrieri: rossoneri sulla strada ...

Gasperini : "orgogliosi della nostra partita" : 'Chiaramente il tasso tecnico della Juve è altissimo, tra i migliori al mondo. Ma noi dobbiamo essere orgogliosi di questa partita : abbiamo giocato con personalità, facendo a lungo il gioco. Peccato per il primo gol, subito in un momento favorevole per noi. Polemiche per ...

Juventus-Atalanta - Gasperini : “orgogliosi della nostra partita” : “Chiaramente il tasso tecnico della Juve è altissimo, tra i migliori al mondo. Ma noi dobbiamo essere orgogliosi di questa partita: abbiamo giocato con personalità, facendo a lungo il gioco. Peccato per il primo gol, subito in un momento favorevole per noi. Polemiche per il turn-over? Abbiamo giocato talmente tante partite che le abbiamo affrontante tutte con grande dignità e senza fare piagnistei”. Così Gian Piero Gasperini dopo la ...